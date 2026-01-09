「台灣最美歐巴桑」陳美鳳寒流送暖 「婆婆」難得現身一同參與公益

陳美鳳前往大愛護理之家進行新年送暖，獻唱金曲〈繁華攏是夢〉。（圖／台灣優質生命協會提供）

台灣優質生命協會理事長、被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」的陳美鳳，不畏低溫於今（8日）帶領君綺醫美總經理郭珮甄與團隊夥伴，前往大愛護理之家進行新年送暖。本次活動群星閃耀，包含秘書長紀寶如，以及藝人唐玲、藍如潔、楊岑、紀麗如、章永華、張瑠瓊等人皆到場支持。

陳美鳳在致詞時感性表示，協會除了關心獨居老人，也極為重視安養機構的探訪，希望透過互動讓長輩感受到「被在乎」。活動中，陳美鳳親自獻唱金曲〈繁華攏是夢〉，熟悉的旋律引發全場大合唱，長輩們紛紛表示：「好久沒這麼開心了！」

陳美鳳特別邀請張瑠瓊一同參與公益。（圖／台灣優質生命協會提供）

陳美鳳這次特別邀請當年在8點檔《長男的媳婦》演出婆婆角色的張瑠瓊，一同參與公益，格外有意義。陳美鳳也分享，過去探訪時曾見長輩使用塌陷變形的舊床墊、穿著破損鞋子，讓她萬分心疼，便自掏腰包，為長輩更換新床墊並添購防滑拖鞋。陳美鳳強調：「希望長輩每天躺下、站起時不再辛苦，能在日常中感受到真正的關心。」

台灣優質生命協會前往大愛護理之家進行新年送暖。（圖／台灣優質生命協會提供）

