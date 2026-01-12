「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒大聯盟紅雀體系的台灣投手林振瑋。儘管他本人始終展現高度意願披上中華隊戰袍，但今年世界棒球經典賽仍因母隊未放行，確定再度缺席。

雖林振瑋展現高度意願披上中華隊戰袍，但因母隊未放行，確定再度缺席緊黏經典賽。（圖／MLB\'s Arizona Fall League X）

身高203公分的林振瑋去（2025)年球季首度升上2A層級，並投出生涯最快101英里（約162.5公里）速球，刷新台灣投手最快球速紀錄，得到「台灣最速火球男」封號。他同時也是前旅美名投郭泓志的外甥，具備優異的身材條件與發展潛力，備受外界關注。

回顧上季，林振瑋從1A起步，僅出賽1場便升上高A，整季合計登板12場，投38.2局，防禦率4.89。8月底迎來重要里程碑，生涯首度升上2A，4場出賽皆擔任先發，投9.2局失10分，持續累積高層級實戰經驗。

球季結束後，林振瑋入選亞利桑那州秋季聯盟，在訓練與比賽中展現壓制力，曾投出3局無失分、送出5次三振的亮眼表現，並獲選單周最佳投手，整體狀態獲得球界肯定。

事實上，林振瑋過去在世界12強賽與經典賽資格賽前，皆曾公開表態希望代表中華隊出賽，卻屢因球團考量未能成行。本屆經典賽他原本也名列初步名單，但據了解，紅雀球團考量他去年傷勢較多，最終決定不放行，讓這位火球男再度與國際賽擦身而過。

