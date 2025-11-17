台灣會不會出現AI荷蘭病？
「荷蘭病」通常發生在某國的單一產業過度強勢（例如石油、礦產或科技業），大量外資湧入導致當地貨幣升值，使得當地的其他傳統製造業、出口業失去競爭力，就業與資源過度集中在單一產業。由於經濟結構單一，一旦這個單一支柱行業遇到問題，導致經濟波動加劇，整個社會都將出現嚴重的經濟危機。
台灣的情況與此十分接近，但又不盡相同。半導體產業在台灣的GDP、出口、投資上的占比都偏高。根據經濟部資料，2024年ICT類（資通與視聽產品、電子零組件）出口合計占總出口的65.2％，且比重還在持續增加，2025年上半年占比為70.8％，7月單月更高達75.2％。台積電一家公司直接或間接帶動大量資本支出，外資大量買進就會對新台幣造成升值壓力，與荷蘭病中的「單一產業壟斷經濟」相似。
但半導體是進入門檻極高的「高技術壟斷」行業，需要上百家供應商協作，且台積電所處在供應鏈中的關鍵位置，長年累積的製程經驗及無數工程人才形成的產業群聚，不易被替代，因此短期無法撼動。
特別是由於AI科技相關應用的大爆發，高階晶片需求大增，全球高階製程只有台積電能做，因此，全球AI帶動的繁榮短期還將持續。不過，繁榮的盡頭是危機，產業性的過度集中也導致台灣社會財富分配極度不均衡，隱含未來社會危機，更何況目前也看到一些威脅已悄然而至。
首先，眾所周知，台灣半導體與IT產業的勃興，與台灣利用自身的比較利益及全球專業分工體系有相當的關聯；而全球化的基礎現在正在被地緣政治風險所破壞，台灣的半導體產業卻在政治壓力下逐步離開自己所擁有的比較利益。
其次，中美在AI科技的競爭目前雖然美國領先，但實際上中國大陸已逐漸趕上，甚至不分軒輊。雖然美國的歷屆政府都想要阻止中國半導體與人工智慧的發展，但從2025年DeepSeek以低成本、高效能的姿態橫空出世開始，便直接戳破了美國AI產業獲取暴利的幻想。微軟、甲骨文、Meta等高科技巨頭在AI領域陷入高投入、低回報的困局，甚至OpenAI仍持續巨虧。
DeepSeek之外，大陸還有通義千問、KIMI等開源大模型，不但在效能上足堪比擬，還將訓練成本與服務費用壓縮到極致。大陸似乎正將AI視為近乎「商品化」的基礎設施服務，甚至導致許多美國公司也開始選擇接入成本更低廉的大陸AI服務（如人工客服）。這使得美國AI產業的鉅額投資，面臨盈利模式不明的嚴重困境。
再者，美國內部也已意識到AI泡沫的過熱現象。11月17日《紐約時報》發文示警：「美國淪為『輝達之國』——AI相關支出撐起其92％的GDP增長，標普500指數75％漲幅源於AI股。但這繁榮背後是巨大泡沫；AI熱潮掩蓋了美國製造業衰退，晶片快速折舊與回報遞減更添風險。這場豪賭，要嘛以超級智能顛覆全球，要嘛引發泡沫崩潰的混亂。」一旦泡沫破裂，科技訂單戛然而止，高度依賴硬體出口的台灣經濟與社會必將首當其衝。
總結來說，在中美對峙的地緣政治風險導致全球分工體系瀕臨破裂的背景下，美國科技巨頭為鞏固霸權而海砸千億建設資料中心，這才是台灣AI相關硬體製造產業榮景的主要驅動因素。一旦這個由地緣政治驅動的主要背景因素消失，再加上大陸在半導體軟硬體科技上取得關鍵進步，進而不再依賴台灣廠商，屆時對台灣經濟與社會的連鎖衝擊，的確需要盡早未雨綢繆。（作者為國立雲林科技大學副教授）
