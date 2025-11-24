台灣會館留學生感恩餐會送愛 海外過節飄家鄉味

大洛杉磯台灣會館於23日在洛僑中心，舉辦2025年留學生感恩節餐會。（記者謝雨珊／攝影）

為迎接感恩節，大洛杉磯台灣會館於23日在洛僑中心舉辦2025年留學生感恩節餐會，吸引約120位在洛杉磯地區就讀的台灣留學生共襄盛舉，現場洋溢著濃濃的溫馨與感謝氛圍。

本次餐會由多個社團熱心贊助，準備了豐盛的傳統台式佳餚，包括滷肉飯、金瓜炒米粉、三杯雞、黑胡椒豬排、白菜滷、肉羹湯，以及滷味拼盤（香腸、牛肉、滷蛋、豆乾），滿足學生們對家鄉味的思念。此外，餐會也準備四隻由大洛杉磯台灣會館董事長田詒鴻提供的火雞，讓整場餐會更加豐富多元。

廣告 廣告

活動召集人沈毅昌（Ken Shen）表示，台灣會館的留學生感恩餐會自2012年由王梅鳳董事長發起，至今已有13年歷史。疫情期間曾暫停，疫情後重新舉辦，活動旨在讓年輕學子透過台灣會館感受到「家的溫暖」，由長輩為晚輩打菜，讓留學生備感關懷與照顧。今年與往年不同的是，因台灣會館館舍正在整修，餐會首次移至洛僑中心舉行，因此在場地動線安排上也相對具挑戰性。

另外，與過去每位參加者自帶一份菜肴的晚餐形式不同，今年餐會改為中餐，並由專業餐飲承辦餐食，讓整個流程更簡單便利，也讓學生們更輕鬆享用佳餚。

大洛杉磯台灣會館每年均舉辦留學生感恩節餐會，已成為當地台灣學生的重要節慶活動之一。感恩節餐會不僅是歡聚的盛會，更是文化傳承與情感連結的契機。大洛杉磯台灣會館期待未來繼續以行動支持留學生，讓每一位台灣學子在異鄉也能感受到家的溫暖與歸屬感。

更多世界日報報導

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關