台灣有事前線！日防相視察距台最近「與那國島」 推進設飛彈部隊
日中關係近期因台灣議題陷入緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日前往距離台灣最近的島嶼、被視為「台灣有事」最前線的「與那國島」，就自衛隊新飛彈部隊部署計畫向當地尋求理解。小泉強調，該部隊將成為日本面對武力攻擊時的嚇阻力量。
根據《NHK》，沖繩縣與那國島是日本最西端島嶼，距離台灣僅約110公里。防衛省正推動在該島部署自衛隊新飛彈部隊的計畫。小泉昨日在島上駐屯地與町長上地常夫會面，針對部署計畫尋求理解與支持。
《日本電視台》指出，在北京的軍事活動日益活躍的背景下，日本正在強化西南地區的防衛體制。
小泉在會面結束後向媒體表示，島內存在各種不同意見，防衛省會仔細傾聽島民的心聲，他將負起責任，持續進行詳盡的說明並適當提供資訊。
小泉進一步表示，「計畫部署於與那國駐屯地的部隊，是為了守護島嶼安全，透過部署可降低日本遭受武力攻擊本身的可能性」。他也強調，外界指稱此舉「會升高區域緊張情勢」的說法並不正確。
小泉也指出，目前正穩步推進部署計畫的準備工作，今後將向當地說明具體的部署時程規劃。
