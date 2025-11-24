「台灣有事即日本有事」成共同認知 台灣北社攜手日本訪問團建民主韌性平台

台灣北社與日本產經文教訪問團22日下午進行高層交流，雙方針對區域安全、民防教育與台日未來合作深入對話。 圖：台灣北社提供

[Newtalk新聞] 台灣北社與日本產經文教訪問團22日下午進行高層交流，雙方針對區域安全、民防教育與台日未來合作深入對話，並達成多項初步共識，象徵台日民間關係邁入全新階段。

台灣北社社長羅浚晅在會中重申，當前亞太情勢因中國威權擴張、認知作戰與軍事壓力快速變化，台日基於共享的民主價值與自由理念，已形成「共同命運體」。他引用日本首相高市早苗在國會明確指出，「台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態」，強調「台灣有事即日本有事」的現實已成台日共同安全認知。

羅浚晅並提出台日應在四大面向深化合作：

(1)共同抵禦威權滲透、假訊息與認知戰的跨國協作

(2)深化民主價值與國家認同教育，抵抗中國史觀扭曲

(3)國家安全與產業經濟的連動性（沒有國防，就沒有產業）

(4)台日民間在民防、教育、文化交流上的制度化合作

率團的日本自民黨東京都狛江市議員辻村上表示，日本正越來越重視「國民保護（民防）教育」，此次來台希望深入理解台灣民間如何自主建立防衛意識，作為日本政策與地方施政參考。未來日本地方議會、企業界與教育界都期待與台灣北社建立深度合作平台。

會談結束後，雙方達成以下初步共識：

(1)推動台日民間民防教育合作機制

(2)建立長期的民主韌性交流平台

(3)強化台日共同史觀、價值觀的教育對話

(4)促進台日產業、文化及青年交流以鞏固安全夥伴關係

羅浚晅會後強調：「台日關係正處於歷史上最緊密的時刻。民間社會必須比政府更早走到前面，建立信任、深化合作，才能在國際局勢快速變化的環境中共同守護民主與和平。」

台灣北社表示，此次交流是台日民間在安全、文教、產經與價值認同比以往更「全面」的一次對話，未來將持續推動具實質成果的合作，成為台日民主夥伴關係的堅強後盾。

