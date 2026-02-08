「台灣有事就是日本有事」下的焦慮 作家：「潤日潮」是理解中日的風向球

日本早稻田大學研究員舛友雄大去（2025）年出版《潤日：習政權下中國人「RUN」到日本的調查報告》。李佳穎攝



日本眾議院選舉結果即將出爐，「外國人管理政策」是重要的辯論，尤其首相高市早苗去（2025）年一番「台灣有事」的言論在外交上引發「日中關係」緊張，在日中國人成為關注焦點。日本早稻田大學研究員舛友雄大稱呼，近年來移民至日本的中國人為「潤日者」，他對《太報》表示，「潤日潮」是理解中國與日本的風向球。

「潤」是近年中國網路社群中的流行語，漢語拼音為「rùn」，與英文的「跑（run）」相同，被當作「逃離、離開」的諧音。尤其在2022年上海封城期間快速擴散，「潤」不只是傳統意義上的移民，在中國社會往往具有嘲諷意味。因著經濟放緩以及對未來政治環境的不確定感，許多中國中產階級和年輕人感到焦慮，紛紛研究如何「潤」出國外，距離近、文化隔閡小的日本成為一大選擇。

廣告 廣告

至今在日本的中國人已經超過90萬，舛友雄大去（2025）年出版《潤日：習政權下中國人「RUN」到日本的調查報告》，日文版於年初出版後遇上日本國會選舉，時值媒體報導東京大學有20%以上是中國人、日本前外相岩屋毅則表示將放寬針對中國公民的簽證條件，「外國人管理政策」成為重要的政治議題，且特別劍指中國。

舛友表示，高市就任首相後發表「台灣有事構成日本存立危機事態」的言論，其實也反映了部分民意對中國威脅的焦慮，有些日本民眾支持高市，是因為她無視中國政府的強烈反對，在台灣議題上表達堅定立場；在近期的眾議院改選中，支持者甚至相信，若高市能擁有更多席次，中方不得不重新考慮對日關係，「支持台灣」與「抗衡中國」已成為日本內政中相互交織的關鍵動力。

高市就任首相後，祭出多項對外國人的管理措施，「經營管理簽證」門檻大幅提高，過去只要500萬如今改為3000萬日圓，而日本內閣去年11月召開「接納外國人．實現有秩序的共生社會相關閣員會議」，計畫將歸化日本國籍的居住門檻由現行5年大幅提高至10年以上，且將嚴格收緊外國人取得日本土地的規定。

儘管日本政府與社會存在排外情緒，但舛友指出，這些「潤」往日本的中國人，實際上是日本與台灣理解中國現狀的重要風向球。中共雖試圖透過宣傳「日本不安全」來阻止留學與旅遊，但許多擁有非官方資訊管道的中國年輕人或都市中產階級並不相信這套說辭，觀察這些人的流動路徑，是掌握中國內部政經局勢變動不可或缺的環節。

舛友認為，當中國社會越不穩定，仍有越來越多的中國人想離開中國，只要中國國家主席習近平持續執政「潤」的大趨勢將持續存在，而日本政治也離不開日本社會對於「潤日者」的看法，有趣的是，舛友同時觀察到，東京正逐漸成為華語知識圈交流的「新中心」，由於中國與香港的言論環境收緊，許多來自台灣、香港與中國的學者、作家與文化人，開始將東京視為自由對話的據點。

台灣是一個移民社會，舛友多次訪台，他特別關注2019年香港反送中後移居台灣的香港人群體，許多香港人很期待來到台灣，原以為會受到熱烈歡迎或順利融入，然而在實際互動中，也遇到一些困難，反映出移民在尋求定居時面臨的複雜心理與社會門檻；另外，近年來台灣社會對於中國籍配偶與二代的看法漸趨兩極，很難找到讓雙方都滿意的做法，往往會陷入支持與反對的極端爭論中。

因此，舛友也建議，台灣民眾在看待中國時，不應僅停留在兩極化的政治標籤，而應透過與這些移居海外的中國人交流，增加更多理解，當日本社會正重新校正對外國移民的規範，台灣作為日中兩國的鄰居，理解「潤日」現象及其引發的社會反彈不僅是日本的社會變化，更能透過觀察這些「潤日者」的軌跡，以更立體且非官方的角度來解讀當代中國社會的真實面貌。

更多太報報導

【太說軍武】台美任務大不同！ 台灣濱指部「以陸制海」 三大防線建護台火網

春聯大對決！藍綠參選人拚政見、秀創意 「台灣尚勇」熱潮繼續發酵

劉寶傑觀點：政黨路線強碰經濟現實！國民黨選邊「親中反美」還有回頭路？