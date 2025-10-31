「台灣有事就是日本有事」李世暉：高市是否說出口值得關切
〔記者鍾麗華／台北報導〕政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉今(31)日在一場論壇表示，從中國角度來看，當代中日關係有底線與紅線，底線就是「四份政治文件」，主要是一中原則，紅線就是「靖國神社」與「台灣有事」，而高市早苗是否會以首相的身分發言「台灣有事就是日本有事」，值得關切。
新台灣國策智庫今天舉辦外交研究小組圓桌論壇會議，邀請李世暉主講「安倍戰略架構下的台灣：台日關係新基礎與未來走向」。
李世暉表示，高市早苗基本上繼承安倍路線，安倍路線中的「自由與開放的印太」、「國家戰略產業」、「防衛力量強化」的三大支柱，將會持續與強化。而三大支柱最重要的交會點，就是美國，強調「日美同盟是印太地區和平與繁榮的根基」。其次則是東南亞與台灣。
李世暉分析，在外交路線上，高市早苗將以「自由開放的印太地區」為架構，透過安倍晉三留下的日美關係遺產，與美國總統川普建立緊密互動。而其重要的政策目標，是在重新確立日美同盟關係的同時，持續推動日美同盟在東海、台海與南海的積極角色。
李世暉強調，「台灣有事就是日本有事」，不同的人說出來，會有不同的意涵。即便是同一個人說出來，以不同的身分說出，也會有不同的意涵。國會議員的高市早苗支持「台灣有事就是日本有事」，是一種對現實危機、風險的認識；總理大臣的高市早苗說出來，則是日本戰略方針的改變，從戰略模糊轉為戰略清晰。因此，未來高市早苗是否會以首相的身分發言「台灣有事就是日本有事」，值得關切。
李世暉說，從中國的角度來看，當代中日關係有底線與紅線。底線就是「四份政治文件」(主要是一中原則)，紅線就是「靖國神社」與「台灣有事」。在自民黨長期執政下，日本的外交有其延續性，不容易出現突然的劇烈路線變化。中日關係應會維持一定的互動，關係冷淡但不至於對立尖銳。
李世暉表示，對關注經濟安全保障的高市早苗來說，半導體既是重要的產業，更是國家安全的一環。過去，台日的半導體合作領域，日本關注台積電第三廠的規劃。高市政權除持續關注此一議題之外，更強調台日在經濟安全保障的架構下，共同建立半導體的強韌供應鏈。因此，台日的半導體合作，將可能從產業面的合作，轉為戰略面的合作。
