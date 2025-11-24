台灣有事已開始！專家：習近平恐兩年內行動

▲日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，發表了「台灣有事」的相關言論，引起中國大力反彈，中日關係隨之急劇惡化。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，發表了「台灣有事」的相關言論，引起中國大力反彈，中日關係隨之急劇惡化。對此，有專家表示，「台灣有事」已經開始，中國很可能在兩年內行動，並警告，一旦「台灣有事」成為現實，對日本的影響也將非常巨大。

習近平發怒的背後原因

根據富士新聞網（FNN）報導，佳能全球戰略研究所（CIGS）高級研究員峯村健司表示，中國近來對日本展現出異常強烈的反應，背後原因是出於「對統一台灣的焦慮」。他解釋指出，中國國家主席習近平在2012年成為最高領導人時，提出了「中國夢」的政治口號，其中將「統一」視為最重要的一部分。

峯村健司指出，中國國家主席原本在憲法中規定為兩屆十年任期，但習近平在2018年修改了憲法，取消了任期限制，當時國內曾掀起反彈。

習近平當時以「兩任十年不足以解決台灣問題」作為說服理由，而習近平的任期即將於2027年結束，峯村健司認為，在時間壓力之下，高市早苗又拋出了「台灣有事」的言論，使北京做出異常強烈反應。近來中國接連推出反制措施，包括呼籲國民限制赴日旅遊、禁止日本水產進口，使得中日關係更加緊繃。

中國下一步恐是「增加拘押日籍人士」

峯村健司警告，中國的下一步棋可能是「增加拘押日籍人士」，過去已經有17名日本人在中國遭到拘留。

而中國國家安全部最近更罕見發表聲明，指稱查獲多起日本涉華間諜案件。峯村健司分析，在這時間點發表聲明，可以解讀為「要報復、要拘押日本人」的宣言，等同向日本釋放「可能增加拘留」的訊號，即使是觀光客，也有可能因「間諜嫌疑」而被拘押的風險。

「台灣有事」已經開始

峯村健司認為，台灣有事並非未來的危機，而是「已經開始」。他引用了《孫子兵法》的「不戰而屈人之兵」，表示中國傾向在不動武的情況下，以網攻、宣傳等方式達成目的，而近期針對日本的作為也是其中一部分。

峯村健司表示，習近平的第三任期即將在2027年結束，考慮到這一點，很可能會在兩年內採取行動。他警告，一旦台灣有事成為現實，對日本的影響也將非常巨大。

峯村健司指出，如果台海局勢惡化，台灣周邊遭到封鎖，不僅會使台灣陷入能源與糧食危機，也將重擊日本，因為灣海峽和巴士海峽對日本來說也是重要的物流路線，日本約95%的原油等物資都要通過這裡。「如果這條路線被切斷，將對日本造成巨大的影響。」

峯村健司警告，如果日中關係惡化長期化，造成嚴重衝擊的可能性很高，因此雙方迫切需要為改善關係而努力。

