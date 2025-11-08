台灣有事恐左右日本存亡 高市早苗：能行使集體自衛權

高市早苗延續前首相安倍晉三的「台灣有事」。（翻攝自高市早苗X）

日本首相高市早苗昨（7日）在眾議院預算委員會答詢時指出，「台灣有事」可能會成為日本的「存立危機事態」，在日本現有的《安全保障相關法案》（簡稱安保法）下能行使集體自衛權，即出動自衛隊。

日本首相高市早苗：「倘若真的發生（中國）武力攻擊，那麼成為『存立危機事態』，造成的可能性就非常高。」

事實上，高市早苗挺台表現一直都很明確，日本媒體指出，高市早苗在跟美國總統川普會談時，就花了不少時間向川普說明台灣問題。

也是因為高市在私底下遊說，強調如果台海局勢惡化，演變成軍事衝突，美國的利益就會受到極大的損害，最後才讓川普放棄在「川習會」上討論台灣議題。





