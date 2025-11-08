「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗，昨天（7日）在眾議院預算委員會備詢時強硬表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，換言之，也就是允許日本自衛隊出兵海外。

親台派日本首相高市早苗上任後首次國會備詢，果然被問到，若中共武力犯台，日本會怎麼做。

日本首相高市早苗：「台灣有事情勢已十分嚴峻，若能進行模擬，我們必須為最壞的狀況，做好準備，中國若是動用戰艦伴隨武力，對台進行海上封鎖，若是這樣的話，怎麼想都可能成為，存亡危機事態的情況。」

高市表明台灣有事可能讓日本陷入存亡危機，若進入這樣的狀況，在日本現行安保法制下，自衛隊能行使集體自衛權，也就是使用武力。

美國總統川普：「也沒什麼好問的，台灣就是台灣。」

川習會沒談台灣，沒想到跟高市也有關嗎，日媒報導高市與川普會面時，花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性及若台灣有事，美國利益會受到多大損害，也因此最後川習會，川普沒讓習近平有機會提出中國對台灣的主張。而高市與習近平首度會面，當天高市PO的照片卻是與APEC台灣代表林信義的合照，外傳她想藉此向中國展現絕不容忍台海危機的堅定立場。

日媒報導高市的內閣核心完全為台灣有事組建，從川高會時坐在白宮幕僚長威爾斯對面的這個人就可看出端倪，他是國安保障局長市川惠一，被認為有能力應對台灣有事的情況，也肩負如何讓美國認真看待台海問題的重責大任。日本高度重視台海現況，正因中國犯台威脅始終都在。德國媒體近期報導，有情報機構示警，若2026年11月3日，美國期中選舉後出現動盪，中國領導層恐趁亂對台發動攻擊。

