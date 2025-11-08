「台灣有事恐成日存亡危機」 高市早苗：可能行使集體自衛權

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權；她說，台灣有事正來到嚴峻的情況，日方必須想定最糟的事態。

高市回答立憲民主黨籍眾議員、前外務大臣岡田克也的提問時，她舉例說，中國大陸為了將台灣完全置於其掌控下而採取什麼手段，能想到各種情況；若出動「戰艦」，並伴隨著動用武力，「那這怎麼想，都可能構成存亡危機事態」。

廣告 廣告

若陸動武 可能認定存亡危機事態

高市說，中國可能只是封鎖海上航道、動用武力、散播假情資、網路宣傳煽動；究竟怎樣的事態符合存亡危機事態，端視屆時實際發生的事態個別具體情況而定，由日本政府綜合考量所有情資做出判斷，很難一概而論；但要是出現動用武力的情況，那被認定為存亡危機事態的可能性很高。

高市提到，若美軍為了解除上述的海上封鎖而來支援，中國為了阻止美軍介入，也可能發生其他動用武力的情況；若只是將民用船隻排成一列，使海上難以通行，「我認為，將不構成存亡危機事態」，但處於戰爭狀態下的海上封鎖、有無人機在空中飛行，並伴隨著其他情況，就能用不同角度看待，保留解釋空間。

高市補充說，談到動用武力，是必須想定發生最糟的事態，今後應進行模擬，但並非日方將立即認定此一情況就屬於存亡危機事態，並因此動用武力。

高市參選自民黨總裁有類似發言

立場親台的高市，九月宣布參選自民黨總裁後接受日本產經新聞專訪時明言，台灣有事就是對日本的威脅，發生接近可發動集體自衛權情況的可能性很高；但這次談話內容，是她以首相身分回應。

自民黨副總裁、前首相麻生太郎二○二一年七月擔任副首相兼財務大臣時，他在演說中表示若中國侵台，日本政府將認定這構成安保法制規定的存亡危機事態，可能行使日本受限的集體自衛權，屆時美日一定要共同防衛台灣才行；時任首相則是同黨籍的菅義偉，中國外交部對此提出嚴正抗議，指上述說法損害中日關係的政治基礎。

菅義偉、安倍晉三 任內均未表態

菅義偉二○二一年四月擔任首相時，在日本電視節目中被問到台灣有事是否屬於存亡危機事態時僅說，「站在我的立場，目前無法回答假設性問題」。至於已故首相安倍晉三兩度拜相任內，均未對此表態，只在二○二○年九月卸任後，才有類似發言。

日本行使集體自衛權必須滿足三個要件：其一，與日本有密切關聯的他國遭武力攻擊，且該攻擊具導致日本生存受威脅，從根本上顛覆日本民眾的生命、自由和追求幸福權利有明確危險；其二，在缺乏其他適當方法排除時；其三，動用武力局限於必要及最小限度。

日媒「週刊POST」報導，高市與美國總統川普會面時，花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性，以及如果台灣有事，美國利益會遭受多大損害。

【看原文連結】

更多udn報導

櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕

落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則

19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」

伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡