「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。
高市答覆立憲民主黨籍眾議員、前外務大臣岡田克也的提問時舉例說，中國大陸為了將台灣完全置於其掌控下而採取什麼手段，將有各種情況；若出動軍艦，並伴隨使用武力，「那這種怎麼想都可能成為存亡危機事態的情況」。
立場親台的高市9月宣布三度參選自民黨總裁（黨魁）時就明言，「台灣有事就是日本有事」，7日是她首度在上述委員會答詢。
更多udn報導
櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕
落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則
19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」
伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡
其他人也在看
日媒：高市早苗突襲習近平 官邸核心完全是為「台灣有事」組建
日本第一位女首相高市早苗被視為前首相安倍晉三的門徒，也被視為最親台的日本首相之一。日本媒體報導，一上任就面臨川普來訪與「川習會」、APEC峰會外交大考的高市早苗，幕僚核心可說是圍繞「台灣有事」組建而成，她對台海可能爆發的衝突甚至戰爭，有極度迫切的危機感。太報 ・ 12 小時前
自衛隊不排除動武！ 高市早苗：台灣有事可能構成「日本存亡危機」
據日本媒體今天（11/7）報導，日本首相高市早苗今天出席眾議院，明確表示台灣有事的情況可能構成「日本存亡危機事態」，從日本的安保體制來看，這句回應可以解讀為：如果中國對台灣進行海上封鎖，日本政府將視情況而定，不排除讓自衛隊動武。太報 ・ 20 小時前
大陸多次批高市早苗「謬論侵蝕中日關係」
日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。不過，在高市上任時，因她過往也曾發表相關言論，大陸外交部就曾敦促日本新政府信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎。聯合新聞網 ・ 4 小時前
高市早苗：台灣有事若伴隨武力 可能構成存亡危機事態
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗今天在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。中央社 ・ 20 小時前
台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗：可能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7號在眾議院接受質詢時表示，如果台灣有事，台海遭戰艦封鎖，並伴隨武力攻擊，可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，日本可能行使集體自衛權。不過，高市也強調，一切台視新聞網 ・ 1 小時前
高市早苗表態中國犯台可構成「存立危機事態」矢板明夫：對台利多
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗7日針對「台灣有事」是否構成日本「存立危機事態」做出明確表態，若中國動用武力攻擊台灣，日本政府將可能認定為「存立危機事態」而啟動集體自衛權，允許自衛隊行使武力。對此，資深媒體人矢板明夫分析，若中國考慮動武，不僅要顧忌美國的反應，也必須防範日本介入。這將大幅提高北京的攻台成本，使其武力冒險的可能性下降。 矢板明夫在臉書發文寫道，高市早苗在眾議院預算委員會上的答辯，標誌著日本安全政策的一個歷史性轉折。她明確表示，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。她強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。 矢板明夫解釋：「這番話的意義在於，日本首度由現任首相正式承認，若台海爆發戰爭，自衛隊可能介入。根據日本現行安全法制，只要與日本密切相關的國家遭到攻擊，而此舉被認定為威脅日本存亡，則即使日本本身未被攻擊，也可行使集體自衛權。換言之，若中國對台發動軍事行動，日本政府可能認定這是『日本的事』，進而採取實際行動。」 矢板明夫提到：「這樣的表態，延續了安倍晉三新頭殼 ・ 12 小時前
有片／抓錯人！台北女子與查緝對象「相似」遭攔查 警道歉澄清：過程態度平和
抓錯人了！台北市一名女子昨（6）日因為樣貌和查緝對象相似所以被攔查，並且要求女子開飛航模式，藉此保存證據，事後警方發現是不同人隨即解釋並道歉，不過當事人也將此事經過自錄影片發在IG限動上，對此，警方今天也發出聲明回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
高市：台灣有事 可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。中時新聞網 ・ 8 小時前
習近平登福建艦！海南三亞軍港視察，首艘彈射型航母入列南海艦隊
中共第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式11月5日在海南三亞榆林軍港舉行。中國國家主席、中共中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。中國自行研製的首艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），2022年6月下水命名。中國軍工7日發布航母福建艦海試的高清影音。 據中國官方《新華社》報導， 11月5日下午4時30分許，在海南三亞某軍港舉行福建艦入列授旗......風傳媒 ・ 20 小時前
台灣「天才少女」戴資穎15歲征戰國際！締造在位214週世界球后「小戴障礙」
體育中心／季芸報導台灣「羽球天后」戴資穎，生涯奪下32座世界巡迴賽冠軍，更以最長214周世界球后在位紀錄寫下羽壇的「小戴障礙」，其實早在去年，戴資穎就曾透露退休念頭，但熱愛羽球和球迷的她，一直到了今日才做出退休決定，對於許多人來說小戴就是「台灣羽球」的最佳代言人，如今一代球后正式宣布高掛球拍，也讓球迷相當不捨。FTV Sports ・ 13 小時前
孫芸芸女兒廖思惟「自製早午餐」美到可以開店！母女都愛吃的「超級食物」快筆記
擺盤美學堪比專業咖啡廳的視覺饗宴從Trinity分享的照片中不難看出，她對生活美學有著極高的追求。無論是將酪梨切成薄片、完美堆疊在可頌上；還是將水波蛋精準地放在燻鮭魚與芝麻葉的英式瑪芬上，再撒上少許香料點綴；甚至是色彩繽紛的巴西莓果碗，每一道菜的配色與擺盤都毫不...styletc ・ 1 天前
日本爆熊害已13死！他好奇「台灣為何沒有」引熱議：我們的熊比較乖巧？
日本熊害持續升溫，至今已有13人被熊攻擊喪命、百人受傷，讓當地民眾人人自危。就有台灣網友好奇，台灣也擁有原生黑熊卻鮮少傳出熊害「是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」一篇貼文引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
監委：三座核電廠耐震能力堪憂 台電與核安會應檢討
監委田秋堇等人表示，台電在104年曾比照美國「SSHAC Level 3」程序，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，三座核電廠耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高市「台灣有事」說法 學者：非安保承諾 民粹訴求日本國內
日本首相高市早苗昨表示，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。台大政治系兼任教授楊永明表示，高市早苗的說法，超越故首相安倍晉三時期對台海議題及集體自衛權間連結的論述與政策基礎；而若台海發生戰爭，連美國都無法保證出兵協防，台灣更不能將高市的說法作為安保承諾。聯合新聞網 ・ 6 小時前
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝EBC東森新聞 ・ 19 小時前
日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她今天表示，對「給秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」感到抱歉。中央社 ・ 18 小時前
洪子仁：支持石崇良部長補充保費改革方向 但政策須兼顧配套與公平
衛福部二代健保補充保費改革政策大轉彎，台灣醫務管理學會理事長洪子仁6日表示，他支持衛福部部長石崇良推動補充保費改革的方向，認為這是健保永續的必要之舉，但政策必須兼顧配套與公平，才能真正落實社會互助與共榮的精神。聯合新聞網 ・ 1 天前
黃小愛「脫離母單」溫泉激吻男友！霸氣喊：把情侶事全做
娛樂中心／綜合報導網紅黃小愛日前高調宣布，自己終於脫離單身身分、交了男友。她在社群上曬出兩人甜蜜泡溫泉的照片並熱情擁吻，直言：「想把以前看別人情侶放閃做的事全部做一遍。」民視 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB/道奇牛棚大將缺席世界大賽 沉痛宣布女兒過世
洛杉磯道奇牛棚左投維西亞（Alex Vesia）因家庭因素缺席了世界大賽，今（8日）他親自在IG上宣布原因，沉痛地表示自己的女兒在上個月底離開人世。中天新聞網 ・ 4 小時前