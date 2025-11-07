「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。

高市答覆立憲民主黨籍眾議員、前外務大臣岡田克也的提問時舉例說，中國大陸為了將台灣完全置於其掌控下而採取什麼手段，將有各種情況；若出動軍艦，並伴隨使用武力，「那這種怎麼想都可能成為存亡危機事態的情況」。

立場親台的高市9月宣布三度參選自民黨總裁（黨魁）時就明言，「台灣有事就是日本有事」，7日是她首度在上述委員會答詢。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多udn報導

櫻花妹穿內衣逛迪士尼 轉行拍AV藏心機內幕

落髮變日常…愛喝2飲料小心禿頭 專家曝3原則

19歲男偶像無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」

伺候富婆13年！軟飯男擁千億財產 晚年孤獨亡