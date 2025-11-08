台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗表態：可能行使集體自衛權
日本首相高市早苗昨（7）日在眾議院預算委員會答詢時表明，如果「台灣有事」伴隨使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。
根據《讀賣新聞》，立憲民主黨籍議員岡田克也問及，若發生北京對台實施海上封鎖，「台灣有事」何種情況會符合「存亡危機事態」？對此，高市早苗明確指出，「如果是動用軍艦，並伴隨著使用武力的狀況，我認為有可能構成存亡危機事態」。
「存亡危機事態」是指與日本關係密切的他國遭遇武力攻擊，進而形成威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆日本國民生命、自由與追求幸福權利的危險狀態，為自衛隊可行使有限集體自衛權的要件之一。
高市早苗列舉出北京可能控制台灣的多種方式，包括單純封鎖海上航道、使用武力，或是網路宣傳。她進一步表示，「要看實際發生時的個別、具體情況，政府將綜合考量所有資訊做出判斷」。
另一方面，高市早苗也提到，如果中方是把民間船隻排成列等干擾行為，較難構成「存亡危機事態」。但她也強調，「如果是在戰爭狀態下發生海上封鎖，且有無人機飛行的情況下，那就可以用不同角度來看待」。
報導稱，日本政府在過去以來，從未詳細說明「台灣有事」構成「存亡危機事態」的具體事例，而此次高市的表態，比歷屆政府的立場更為明確。
「台灣有事」論是日本已故前首相安倍晉三於2021年提出的論述。安倍提出，「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」，指出台海的安全局勢與日本息息相關。
關於「台灣有事」，自民黨副總裁麻生太郎曾表示，「日本政府極有可能判斷這是存亡危機事態」。高市早苗9月宣布參選自民黨總裁時也重申，「台灣有事就是日本有事」。
日相談「台灣有事」 中國總領事揚言斬首挨批野蠻
（中央社記者戴雅真東京9日專電）中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。他隨後刪除該則具爭議性貼文，但仍繼續發文稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。中央社 ・ 9 小時前
沖繩時報批高市 勿輕言參戰
日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」的發言，引發日媒與政壇高度關注。《沖繩時報》9日刊出社論嚴詞批評，高市以「存亡危機事態」形容台海衝突，形同為日本行使集體自衛權鋪路，恐使日本國安風險升級、外交關係更為脆弱。前首相鳩山由紀夫亦公開質疑，高市政府正在「挑起危機」。中時新聞網 ・ 4 小時前
日相：臺海穩定攸關日本安全
記者賴名倫／綜合報導 日本首相高市早苗7日出席眾院預算委員會時，指出倘若臺海爆發軍事衝突，將可能對日本構成安全保障法制列舉的「存亡危機事態」，強調將設想嚴峻局青年日報 ・ 1 天前
台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢，高市針對台灣情況作出表態，認為若台灣受到中國武力威脅，可能構成「存亡危機事態」，就可能動用集體自衛權，但判斷是否為威脅存亡的狀態，仍須根據實際情況，並考慮所有資訊而定。公視新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會演說惹中國眼紅 徐國勇：讓中國繼續不開心下去
副總統蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，除了達成台灣外交突破，也讓台歐關係急速升溫，但中國駐歐盟使團卻眼紅爆氣，怒控歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉。民進黨秘書長徐國勇今天（9日）表示，蕭美琴順利在IPAC演說，全國民眾都很高興，「中國什麼都不開心，那也只有讓它繼續不開心下去吧」。鏡報 ・ 21 小時前
中共威脅對沈伯洋全球抓捕 陸委會譴責：迫國人自我審查 形塑寒蟬效應
[Newtalk新聞] 中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中共官媒《央視》今（9日）公布一則影片「起底台獨沈伯洋」，引述對岸法學教授指出，中國可透過國際刑警組織，發出紅色通緝令在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，陸委會發聲明嚴厲譴責，批中共企圖將恐嚇對象除我國立委外，更擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應。 陸委會發佈聲明指出，針對中共官媒今發布影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，陸委會予以最嚴厲譴責。 陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。「我們認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」 陸委會強調，包括本案在內，我們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保新頭殼 ・ 17 小時前
