台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗表態：可能行使集體自衛權

日本首相高市早苗昨（7）日在眾議院預算委員會答詢時表明，如果「台灣有事」伴隨使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中，能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

日本首相高市早苗。（資料照／美聯社）

根據《讀賣新聞》，立憲民主黨籍議員岡田克也問及，若發生北京對台實施海上封鎖，「台灣有事」何種情況會符合「存亡危機事態」？對此，高市早苗明確指出，「如果是動用軍艦，並伴隨著使用武力的狀況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

「存亡危機事態」是指與日本關係密切的他國遭遇武力攻擊，進而形成威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆日本國民生命、自由與追求幸福權利的危險狀態，為自衛隊可行使有限集體自衛權的要件之一。

高市早苗列舉出北京可能控制台灣的多種方式，包括單純封鎖海上航道、使用武力，或是網路宣傳。她進一步表示，「要看實際發生時的個別、具體情況，政府將綜合考量所有資訊做出判斷」。

另一方面，高市早苗也提到，如果中方是把民間船隻排成列等干擾行為，較難構成「存亡危機事態」。但她也強調，「如果是在戰爭狀態下發生海上封鎖，且有無人機飛行的情況下，那就可以用不同角度來看待」。

報導稱，日本政府在過去以來，從未詳細說明「台灣有事」構成「存亡危機事態」的具體事例，而此次高市的表態，比歷屆政府的立場更為明確。

「台灣有事」論是日本已故前首相安倍晉三於2021年提出的論述。安倍提出，「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」，指出台海的安全局勢與日本息息相關。

關於「台灣有事」，自民黨副總裁麻生太郎曾表示，「日本政府極有可能判斷這是存亡危機事態」。高市早苗9月宣布參選自民黨總裁時也重申，「台灣有事就是日本有事」。

