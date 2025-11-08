台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗：可能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7號在眾議院接受質詢時表示，如果台灣有事，台海遭戰艦封鎖，並伴隨武力攻擊，可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，日本可能行使集體自衛權。不過，高市也強調，一切仍要看實際發生的個別具體情況來決定行動方針。
另外，日媒報導，川普上星期訪問日本時，高市花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性，但官方沒有公開。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／陳盈真
