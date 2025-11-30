台灣有事抗中牌奏效？ 高市早苗內閣支持率「連2月破7成」最新民調出爐

日本首相高市早苗因提及「台灣有事」等言論，引爆中日關係緊張。（翻攝高市早苗X）

日本首相高市早苗日前因一句「台灣有事」，引發中日外交關係危機，但據《日本經濟新聞社》《東京電視台》的最新民調顯示，市早苗內閣的支持率為75%，與10月前次調查的74%幾乎持平，自10月以來，高市內閣個月支持率維持在7成以上。

日經研究公司於上月28至30日透過隨機撥打電話，針對18歲以上男女進行手機與市話電訪，取得1,006份有效回答，回答率41.4%。民調顯示，首相高市早苗內閣的支持率達到75％，與10月調查的74％幾乎持平，顯示高市上任後連續2個月維持超過7成的高支持度；不支持比例則為18％。

在支持高市內閣的理由中，以「人品值得信賴」占37％最多，其次為「具備領導力」占34％。不支持原因則以「內閣以自民黨為中心」占35％居首，「人品不值得信賴」占30％。

另外該調查也關注經濟議題，日政府於28日通過2025年度追加預算，作為抑制高物價、推動成長投資等政策的財源。民調則顯示，認為經濟對策能夠有效抑制物價上漲的有35%，認為無效的則有40%。至於「希望高市內閣優先處理的政策議題」，可複選回答。最多人回答「物價對策」（55%），接著依序是「經濟成長」（32%）、「外交與安全保障」（31%）、「年金」（26%），以及「雇用與薪資」（26%）。

至於政黨支持率方面，自民黨41%，較前月民調上升5個百分點，在10、11月連續2個月都有明顯增幅。聯合執政的日本維新會支持率5%，較前月下降4個百分點。

