台灣有事日本有事！蘇澳鎮長曝水災後「日本2姊妹鎮」急問：是否需協助

政治中心／黃韻璇報導

館山市長森正一親函慰問蘇澳鎮，表示館山目前正針對蘇澳災情發起募款（左圖）；石垣市長中山義隆親函慰問蘇澳鎮，表達願意伸出援手（右圖）。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，這個月11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。災後國軍、當地民眾的積極投入，讓災區得以快速復原。不過蘇澳鎮公所透露，災情曝光後，第一時間2個日本姊妹鎮就詢問蘇澳鎮長李明哲「是否需要遠端協助」。

蘇澳鎮發生水災至今，已經過去超過一個禮拜，災區仍在逐漸復原中，蘇澳鎮公所昨（18）日突發聲「感謝日本姐妹城鎮跨海送暖」，並在文章開頭貼出台日兩國國旗喊「台灣有事、日本有事」，並標註蘇澳鎮2個日本姊妹鎮「沖繩縣石垣市」、「千葉縣館山市」，強調「友不在多，貴在風雨同行」。

蘇澳鎮姊妹鎮、日本千葉縣館山市長森正一 (右二戴帽者)。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

蘇澳鎮公所指出，台灣宜蘭縣蘇澳鎮，因鳳凰颱風𝟭𝟭𝟭𝟭水災，導致鎮轄嚴重受創。位於日本的姊妹城鎮，包括「沖繩縣石垣市長中山義隆」、「千葉縣館山市長森正一」，均以親函方式，跨海關懷蘇澳鎮，並積極詢問，是否需要遠端協助！

​蘇澳鎮公所感謝道，「日本姐妹城鎮，在蘇澳最急難之際，給予真摯的慰問與協助，蘇澳鎮會儘速恢復元氣，屆時歡迎日本姊妹城鎮各位好朋友，再度蒞臨蘇澳」。此外，蘇澳鎮公所也曝光沖繩縣石垣市長中山義隆、千葉縣館山市長森正一，兩人第一時間親函蘇澳鎮長李明哲的訊息內容。

蘇澳鎮長李明哲（左）、石垣市長中山義隆（右）。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

沖繩縣石垣市長中山義隆表示，「此次得知貴鎮遭逢颱風侵襲，並受到很大的災害，在此致上最誠摯的慰問。石垣市全體市民衷心期盼受災民眾一切平安，並期望貴鎮能早日重建家園且回歸正常生活。石垣市身為同樣經歷過颱風受災地區，能深刻理解並感同身受貴鎮目前面臨的困境，如有任何需要幫忙的地方，敬請不吝告知。最後，在此謹對受災者表達誠摯慰問，並衷心期盼貴鎮能儘快恢復日常生活」。

蘇澳水災後，日本千葉縣館山市小額捐款箱。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

千葉縣館山市長森正一則說，「此次的颱風，蘇澳遭受到如此嚴重的災害，我感到相當的震驚。在此，向所有受災的民眾致上最誠摯的慰問。並衷心期盼災區能盡快恢復正常生活。鎮長您在災害應變的最前線，想必連休息的時間也都被壓縮了，請務必要保重身體。另外，館山市將進行賑災募捐，希望能盡快送達到貴鎮」。

