「台灣有事言論，絕不會撤回！」他在預估：高市早苗這天拜靖國神社

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國外交官強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。18日又傳出高市早苗可能將在12月26日「突襲」參拜靖國神社，印太戰略智庫執行長矢板明夫在接受資深媒體人黃暐瀚採訪時就分析，台灣有事言論，高市早苗絕不會撤回，且他猜測「明年8月『終戰日』，還很可能會去靖國神社參拜」。

矢板明夫在接受資深媒體人黃暐瀚採訪時，被問「隨著中日關係越來越緊張，高市首相會不會迫於壓力，撤回台灣有事言論？」矢板明夫認為「絕對不會！」矢板明夫透露，理由很簡單，因為11月7日在國會詢答之前，高市內閣其實早已收到提問（幕僚會先擬答），高市首相很明顯是想趁著《NHK》全國播送的機會，要把這個話題講得清楚明白。高市的回答，比安倍前首相更進「三步」，用首相身份，在國會表述，並且連台海遭軍事封鎖，都算成「存立危機事態」。

廣告 廣告

因此矢板明夫認為，既然是「謀定而後動」，自然不會因為壓力而改口，儘管現在中日關係緊張，但中國外交官的言行，如薛劍「斬首說」、劉勁「松手插口袋」等行徑，反而幫助高市內閣，民調暴增。

矢板明夫提到，在日本民眾的力挺之下，高市早苗不可能在短時間內就下台，因為先前外界常預測，高市早苗恐半年就下台。此外，矢板明夫更猜測，高市早苗可能會在明年8月「終戰日」，去靖國神社參拜。

日本靖國神社。（圖／翻攝自維基百科）

不過最後矢板明夫認為，觀光、水產等制裁，將後續令日本國內造成影響的產業不滿，高市早苗民調也有可能會下滑，只是目前「第一位女首相」高市早苗正受到日本民眾的支持，中方「撤回言論」的要求，高市絕對不會接受。

針對高市早苗可能參拜靖國神社一事，近來多有討論，此前，據日本網路媒體《NEWSポストセブン》報導，傳出高市早苗可能會在特別國會會議結束後，計劃突襲訪靖國神社。報導提到，過去高市早苗不曾缺席靖國神社祭典，不過今年10月17日靖國神社秋季祭典，她卻決定不參加，據說當時是考量美國總統川普將訪日、將前往APEC等外交因素。

如今傳出高市早苗可能將在12月26日「突襲」參拜靖國神社，若成真將會是繼前日本首相安倍晉三後，睽違12年，再度有現任日本首相前往靖國神社參拜，過去安倍晉三在2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，遭到中國強烈譴責，因為在1978年甲級戰犯奉入靖國神社後，參拜靖國神社一直被中國視為冒犯行為，甚至日本國內都意見分歧。

更多三立新聞網報導

爆退50萬張機票！中國人取消赴日 專家估：日本經濟損失恐達1.79兆日圓

《新華社》踢鐵板！PO圖酸高市早苗 日網1張「習近平小熊維尼照」秒殺

狂戳中國痛點？傳高市早苗「將拜靖國神社」 他威脅1下場：掀驚濤駭浪

步台灣藝人後塵？日本藝人接連表態「永遠支持一中」：中國是第二故鄉

