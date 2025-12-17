台灣有事說延燒至聯合國！中方要求撤回 日大使回擊「不恰當、離題」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本首相高市早苗11月在國會答詢中，發表「台灣有事，即日本有事」言論，引發中國強烈不滿，中日關係緊張。中國駐聯合國大使傅聰周一（15日）在聯合國安理會表示，日本應撤回發言，不料反遭日本駐聯合國大使山崎和之冷漠回應。

中國駐聯合國大使傅聰在聯合國安理會表示，日本應撤回「台灣有事說」發言，反遭日本駐聯合國大使山崎和之冷漠回應。（圖／翻攝高市早苗 X）

據日本「共同社」報導，聯合國安理會12月15日以國際和平與總體安全保障為題，召開「為和平展現領導力」會議，聚焦明年將正式啟動的下任聯合國秘書長選舉。不過，中國常駐聯合國代表傅聰在會議中指出，高市早苗「台灣有事說」是「逆流而動」，為世界和平帶來隱患，請求日本撤回該言論。

山崎則反駁，「這是沒有根據的發言，令人遺憾」，同時指出中方的批評不符合會議主題，是「不恰當且無關的」，並強調日本自二戰以來，一貫希望能透過對話和平解決台灣問題。會議結束前，中日雙方又分別要求額外發言機會，再次互相指責。

