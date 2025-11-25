台灣有事說延燒 昨川習通話今川高熱線3／決定「脫中」！ 青森市長：台灣比中國有更大可能性

青森市很受台灣旅客歡迎。（翻攝自日本國土交通省東北地方整備局）

日本首相高市早苗的台灣有事言論，引起中國反制，包括呼籲公民不去日本，不過青森市長西秀記21日就說，比起中國，台灣遊客有更大的可能性，他想要繼續深化和台灣的關係。另外，台灣人最愛去的北海道，函館店家也說中國遊客不來幾乎沒影響，因為有很多台灣客人會來光顧。

說到日本北海道函館，哪個國家的遊客最愛來玩呢？那就是台灣。台灣遊客：「我們來自台灣，日本非常讚，哈哈哈。」開心逛市場選購伴手禮，台灣人的消費能力有目共睹。

即便中國呼籲公民不要去日本，函館店家也說幾乎沒影響。函館店家：「原本函館朝市本身在新冠疫情前，就沒有那麼一面倒向中國（客人），所以是很多國家的人都會來的狀態。」函館店家：「我們店個人來說是沒問題，很多台灣的客人會來光顧。」

不只北海道，日本東北的青森縣也是台灣遊客最愛去的旅遊地點之一。青森市長就說，台灣沒有下雪，所以很多台灣遊客說期待看到銀白世界。而台灣和青森維持長年良好關係，是非常靠近的存在，他還想要繼續深化關係。青森市長西秀記：「其實有很多來（青森）的人是來自台灣的遊客，我認為比起中國，台灣的遊客有更大的可能性，不是嗎？」

不過北京當然不可能罷休，上海東方電視台在日本外務省記者會上，提問最近在日本首相官邸舉行的抗議活動，示威民眾認為高市的台灣發言將把日本捲入戰爭。日本外務大臣茂木敏充：「我想明確指出，完全沒有您指出的事實，您的擔憂完全沒有根據。」

高市的台灣有事發言，讓她的內閣支持率不降反升，這也帶動了日本年輕人的政治參與意願。日本女團「乃木坂46」前成員松村沙友理：「我心中也覺得高市首相很厲害的地方是年輕人，托厲害高市首相的福，開始看（政治）的人很多。」

高市硬起來帶領日本政府挺台抗中。今後北京勢必還會祭出各種反制措施，不過日本選擇不依賴中國遊客，反而有望加深與台灣的關係。

