台灣有事說延燒 昨川習通話今川高熱線4／中國遊客蜂擁去南韓玩 濟州島隨地便溺、韓網崩潰

中國旅客湧入南韓，隨地便溺、占位等脫序事件引發反中情緒。（翻攝自X）

中國政府最近呼籲民眾先別去日本，結果大量原本計畫去日本玩的中國遊客，臨時改訂去南韓，不過這也讓南韓民眾覺得很困擾。加上最近南韓開放中國遊客免簽，各地湧入大量中國遊客，不文明旅遊的狀況也頻繁上演，最近在濟州島的漢拏山，更有遊客目擊一名疑似中國籍的婦人，竟然叫孩子直接在登山步道當眾便溺，畫面曝光後，引發譁然。

一名孩童在登山步道旁脫下褲子蹲地如廁，旁邊疑似是他的母親，手上拿著衛生紙在等待。南韓民眾po出照片，表示今年9月30日在濟州島漢拏山國立公園，看到疑似中國籍旅客做出「不文明行為」後，擦完屁股就跑了，痛批毫無常識。漢拏山國立公園方面回應，已在各登山路線張貼包含中文在內的多語安全守則與規範，並將加強巡邏人力。

這已經不是第一次中國籍觀光客在南韓隨地大小便。上個月在濟州島著名景點「龍頭海岸」旁也出現類似事件，南韓警方日前也對一名在景福宮臺階下如廁的男子，開罰五萬韓元、約1100元台幣。

中國觀光客脫序行為引發南韓人不滿。過去也有中國男子全身布滿刺青，打赤膊大搖大擺地在夜市閒逛，還有中國籍觀光客在超商留下大量垃圾引發爭議，南韓媒體報導指出，中國人脫離常識的行徑，再度引發網友憤怒。

自從中國政府宣導民眾不要去日本後，南韓成為熱門替代國家。根據中國線上旅遊平台，11月15日至16日期間，中國飛往韓國的機票位居第一，加上南韓對中國團客實施免簽，使得旅遊人數進一步上升。

不過南韓內部反中情緒也升溫。抗議民眾：「中國共產黨OUT！中國OUT！」11月22日在鬧區弘大，有約300名民眾走上街頭示威，高喊「中國人滾出去」、「反對免簽」等口號。中國旅客帶來的觀光紅利尚未完全發酵，一連串脫序爭議卻已在南韓社會掀起激烈反彈。

