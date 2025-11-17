「台灣有事說」惹怒中國 近半日本民眾支持！高市早苗民調不降反升創新高

高市早苗上任後第二次的民調突破慶祝行情、不降反升。（翻攝自首相官邸臉書）

日本首相高市早苗日前公開表態當「台灣有事」，日本會行使集體自衛權，引發中國不滿，直批日本介入台海問題，表達強烈抗議。最新日本媒體民調顯示，有48.8%的民眾贊成高市的台灣有事說，而高市內閣的支持度更突破了慶祝行情來到69.9%，創下史上新內閣的最高紀錄。

中國批高市挑釁！ 近半日本民眾支持台灣有事說

高市早苗上任還未滿1個月，就已經在美日中關係裡扮演重要的關鍵角色。7日她在國會答辯中稱「台灣有事」，可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，亦即台海若動武、日本可能會出兵。此番言論引發中國強烈反彈，中國駐大阪總領事薛劍甚至放話要「斬首」，激化兩國民眾對立情緒。北京當局14日更發布通知，稱日本領導公然發表涉台露骨挑釁言論，惡化中日人員交流氛圍，呼籲中國公民近期「避免前往日本」。

高市早苗上任不到1個月，已先後與美國總統川普等人會面。（翻攝自首相官邸臉書）

然而日本國內輿情對高市早苗的言論普遍給予正面看法，還有人大讚如果可以因此減少中國遊客來日本就太好了。根據日媒《共同社》15、16日進行的全國電話輿論調查顯示，針對高市「台灣有事說」，「贊成」與「傾向於贊成」的受訪者總計占48.8%，而反對的民眾則為44.2%。雖然有近半民眾支持高市的說法，但也顯示此議題在日本內部的意見也有明顯分歧。

儘管高市早苗10月31日才在韓國APEC峰會和中國國家主席習近平會面，但日中關係卻在近日急速惡化。（翻攝自首相官邸臉書）

突破慶祝行情 高市支持度不降反升

在高市早苗內閣的支持度民調部分，最新民調顯示支持率為69.9%，還比她10月剛上任時的調查高出5.5個百分點，不支持率則僅有16.5%。不僅《共同社》，《朝日新聞》同樣也在15、16日進行電話民調，高市同樣也有69%的支持度，比剛上任時的68%高，反對率則從19%降為17%。

《朝日新聞》說，通常第二次的民調都會因為剛上任的「慶祝行情」結束出下滑，但高市卻不降反升，支持度創下歷史最高水準。

肯定高市對外政策 對熊害應對問題逾半批太慢

不過在其他項目方面，日本民眾對高市內閣表現的感受，也很誠實的反映在數字上。

《共同社》同時發布的民調顯示，有60.4%的日本民眾支持高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針，34.7%反對；高市的外國人政策是否會助長排外主義？有39.7%表示擔心、58.1%不擔心；有64.7%的民眾沒有感覺到高市有意解決政治與金錢問題、僅27.6%有感受；對於近期日本各地熊害問題嚴重，有65.0%認為政府的應對措施偏慢。從這些項目似乎可以看出，民眾對高市內閣的對外政策大致滿意，但內政部分還有待加強。

《朝日新聞》在對應物價上漲的民調中，有44%認可高市的措施、35%表示不認可；有66%對高市的外國人政策寄予厚望、24%深感擔憂；對於高市率領的自民黨，有53%認為沒有傾聽民意、認為有的僅34%。

