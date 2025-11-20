台灣有事論兩國緊張延燒體壇 中國取消日籍桌球選手見面會

日本執政黨自民黨，今（20）日與國防、安保相關機構人士討論修訂「安保3文件」的內容，包括加強國防能力，應對中國在台灣、東海、南海周圍的軍事動向，以及關係「非核三原則」中的「不運進核武器」規定，能讓美軍搭載核武的艦艇，停靠日本港口。

中日兩國的緊張局勢，因為「台灣有事」的言論持續升溫，接到中國再次禁止日本水產進口的消息，讓日本水產業者相當失望。

福岡水產公司社長認為，「想說盡可能在年底前能出口青甘魚的話，就太好了，現在感覺很震驚，很遺憾。」

日本水產在這個月初才恢復對中國出口，但中國19日卻以福島核一廠的核處理水「輻射檢驗不充分」為藉口，再次禁止日本水產進口，要求日本追加遞交約定好的技術相關資料，進行審核後再做決定。對此，日本官房長官木原稔表態，會遞交相關資訊促進水產順利出口，強烈要求中國撤銷禁令。

除了水產，中國還持續升溫緊張關係，延燒到體育界，取消日本華裔桌球員張本美和原本要在12月8日，在中國成都舉辦的粉絲見面會。

另外，日本執政黨自民黨20日上午與國防、安保相關機構人士，召開會議討論，打算修訂「安保3文件」的內容，由於內容關係加強國防能力，應對中國大陸在台灣、東海、南海周圍的軍事動向，以及關係「非核三原則」中的「不運進核武器」的規定，能讓美軍搭載核武的艦艇停靠日本港口，藉此強化對中國的核威懾能力，引發中國猛烈批評。

中國外交部發言人毛寧說道，「回顧歷史不難發現，以所謂存亡危機和自衛為名發動對外侵略， 是日本軍國主義的慣用伎倆，警鐘已經敲響，悲劇不能重演，國際社會必須高度警惕。」

至於針對中國駐大阪總領事薛劍對日本首相高市早苗的斬首論，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰也已經在18日與中國官員會談時，表達抗議，並強烈要求中國讓薛劍採取包括自主回中國的應對措施。