台灣有事論延燒 國安局：日中矛盾難調和
日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢時，明確指出若中國對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權，「台灣有事論」惹惱中國，引發中日關係緊張。根據國安局報告指出，高市早苗拒收回「台灣有事論」，日中矛盾在短期難調和。
立院外交及國防委員會下週一（24日）邀請國家安全局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。
根據國安局送交立院報告指出，日本已宣布不會撤回首相涉台言論，強調此係秉持「言所當言」立場，重申「台海和穩對日本及國際社會穩定至關重要，一貫盼以和平方式解決臺海事務」。日方並持續要求中共妥處駐大阪總領事薛劍恫嚇言論；同時透過內閣官房長官、外務大臣，說明首相言論無關日本政策調整，且不涉及主權問題。另外， 日本外務省派遣亞大局局長訪中，呼籲避免讓特定事件損及雙邊關係。
國安局指出，中日陷入「各述立場」僵局，雙方對立氛圍明顯，短期不易轉圜。日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。 中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化， 以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。
國安局表示，中共不滿日本首相國會答詢內容，展開「複合式」施壓，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，引發國際關注。中共對外脅迫行徑，凸顯「台灣有事」並非僅為日「中」雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定。國際社會已更加警覺中共擴權威脅，民主友盟亦持續公開宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」之重要性。
