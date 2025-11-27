台灣有事論延燒！川普親電高市早苗「別刺激習近平」 華爾街日報揭密內容

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

日中關係近期因「台灣有事可能影響日本存亡」相關言論急速惡化，《華爾街日報》指出，美國總統川普在與日本首相高市早苗的通話中，建議日方在台灣主權議題上避免過度刺激北京政府。然而相關人士透露，川普並未要求高市收回其對台立場。

川普在與日本首相高市早苗的通話中，建議日方在台灣主權議題上避免過度刺激北京政府。（圖／美聯社）

風波源自高市早苗近期公開表示，「台灣有事將直接影響日本存亡」，並指出日本可依現行安保法制行使集體自衛權，這番前所未見的直接談話，迅速引發中國強烈反彈。北京批評日本干涉「內政」，日中雙邊關係瞬間降至多年來的冰點。

《華爾街日報》報導指出，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平特別強調北京對台灣的「歷史權利主張」，並警告美國應與中國共同維持全球秩序穩定。美中正處於氣氛稍微回溫的敏感時刻，尤其中國近期承諾擴大採購美國農產品，使經貿利益成為白宮在處理台海議題時的重要考量。

隨後，川普主動致電日本首相高市早苗，希望日方在談及台灣主權時保持克制，避免使中日關係再次升級，連帶衝擊美中正在改善的外交氛圍。不過這通電話中，川普既未要求高市撤回先前言論，也未設定任何公開表態的條件。

日本官員私下透露，川普的態度讓東京方面更憂心美國在台海議題上的投入強度。在國際政經格局快速重組的當下，高市早苗的「台灣有事」論不僅牽動中日敏感關係，也牽動華府處理台海問題的微妙平衡。隨著台海局勢仍存在高度不確定性，美日中三方如何在外交、軍事與經貿利益間取得平衡，成為外界持續關注的焦點。

