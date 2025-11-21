台灣有事論引中日緊張 陳其邁表態「高市挺高市」

高雄市長陳其邁受訪回應立法院三讀通過《財劃法》修正案。施書瑜攝



日本首相高市早苗「台灣有事論」，引發中日緊張，北京政府祭出多項反制禁令，對此高雄市長陳其邁今（11/21）受訪時表示，高市挺台灣、高市挺高市「這是理所當然的」。

日本首相高市早苗7日拋出「台灣有事論」，引發中國大陸強烈反彈，不僅呼籲中國民眾避免赴日旅遊，還暫停進口日本水產品等多項抵制措施。

高雄市長陳其邁今早在市議會總質詢後接受媒體聯訪時表態，高市挺台灣、高市挺高市，這個是理所當然，市府長期與日本交流協會高雄事務所合作，舉辦台日水果節等節慶活動，強化台日民間交流。

廣告 廣告

他也提到「德不孤必有鄰」，慈濟等台灣民間團體積極參與國際活動，若能進一步深化人民與政府層級的交流，將對台灣帶來正面意義。

陳其邁強調，高市首相對東亞安全局勢非常熟悉，高雄與日本之間建立互信、深化合作交流，對兩地關係及區域安全都具有重要意義。

更多太報報導

高雄怎麼了？民代狠酸「垃圾山成網紅打卡點」喊究責 陳其邁這樣說

挺政院版財劃法 綠高市黨部轟藍白版倉促！點名柯志恩、陳菁徽別再護航

表態支持政院版財劃法... 陳其邁駁遭賴清德、卓榮泰修理 喊「不要連3錯」