台灣有事論掀巨浪 日媒：高市早苗坦承「說過頭了」

日本媒體透露，高市早苗在7日國會答詢時，說出「台灣有事論」之後，坦承自己「說得有點過頭了」。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢中，拋出「台灣有事論」，引發中國大陸強烈不滿，中日關係惡化至今，僵持不下。日本朝日新聞今（19）日引述消息人士的話表示，高市已經知道會被問這一題，她堅持要以自己的立場回答。但是答詢結束之後，高市坦承自己「有點說過頭了」。（葉柏毅報導）

報導還原了高市準備7日詢答內容的過程指出，高市與幕僚一直到7日凌晨3點，還在首相官邸準備這次眾院答詢。有關「台灣有事論」這題，在幕僚的準備範圍中，但高市堅持她要以自己的方式回答，結果果然引發濤天爭議。高市的親信透露，高市事後坦言「有點說過頭」了，而幕僚則自責不能堅持立場，阻止高市暴衝。

一名官邸幕僚透露，高市花了三個半小時準備答詢內容，堅持要用自己的方式回應，加入她自身的思考，希望做為高市政權未來的答詢方針。

一名高市親信幕僚表示，對「台灣有事論」可能引發的反彈，預估不足，在尚未充分確認的情況下，就讓首相輕易回答，幕僚評估確實不夠周全，也對此「深感懊悔」。另外也有幕僚表示，從這次事件也可以看出，光是首相強勢不一定有用，首相與幕僚必須相互尊重，一致對外，這可說是這次「台灣有事論」帶給高市內閣的最大教訓。