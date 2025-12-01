台灣有事論改口？高市暗示台灣地位未定論打臉中國

日本首相高市早苗先前提出「台灣有事論」，引起中國強烈不滿，近日她與在野黨黨魁的辯論中引用舊金山合約，表示日本沒有立場去認定台灣的法律地位。此番言論曝光後，立即引發外界議論，甚至有人認為她改口「不再支持台灣」。但學者認為，高市表面上是對自己的言論踩剎車，但其實是用歷史大實話，暗示了「台灣地位未定論」，結結實實地打了中國一巴掌。

高市改口台灣有事論？

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，引發中國強烈不滿。美國總統川普甚至在和中國國家主席習近平通話後，親自打電話給高市早苗。高市隨後在出席就任首相後的第一場黨魁討論會中，又針對有關「台灣有事」的答詢做了進一步的說明。

高市指日本沒權認定台灣法律地位 引發不同解讀

她強調，自己是因為被問及具體的例子，才計畫誠實回答，而日本早已根據「舊金山和約」放棄全部許可權，「並沒有立場去認定台灣法律地位」。至於目前的中日危機，她則強調會透過對話建立全面且良好的關係，並最大化國家利益，這是她的責任。只是高市的這席話，還是引發了各界不同的解讀。

高市暗示台灣地位未定論 打中國一巴掌？

像日本立憲民主黨黨魁野田佳彥就認為，高市這種說法，代表她實質上已經撤回了「台灣有事論」。更有媒體認為，高市是受到川普的壓力，因此就是改口了。不過，也有學者認為，高市根本以退為進，表面上似乎是要為自己的言論踩剎車，但其實是引用了舊金山合約，以歷史大實話暗示了「台灣地位未定論」，在中國最在意的中國對台主權問題上，結結實實地打了中國一巴掌。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說：『這個反而在主權問題上面，等於是又給了中國一巴掌，其實他在提醒中國，告訴你說事實上依照相關的國際法，日本只是放棄台灣的主權，那你一直強調台灣的主權屬於中華人民共和國，你要拿出更有力的國際法的支撐跟證據，目前看起來是沒有的，因為不管從1949年開始，中華人民共和國成立，或者是1951年舊金山合約，日本在國際法放棄台灣的這個管轄權來看，中華人民共和國都沒有因此而統一，或者是治理過台灣任何一天，所以其實法理上面來看，剛剛我說的，北京如果要在國際上，持續的跟全世界去爭論，台灣是中華人民共和國一部分這樣的說法，恐怕到目前為止，他的法理是非常非常薄弱的。』

學者分析：高市僅戰術調整 基本態度未變

而南華大學亞太研究所教授孫國祥也認為，高市的說法雖然相對緩和，但卻只是在戰術上做了調整，但基本上的立場根本沒有任何改變。

孫國祥說：『我個人認為也就是她又回到，就是說如果習近平你跟川普講，你要回到二戰後，然後高市早苗就真的回到二戰後，但是就抓了舊金山合約，但是舊金山合約的確有這種問題所在，所以我更認為高市早苗基本上基本的立場跟態度並沒有改變，只不過是說法或者是在戰術上面做了一些緩和的步調。』

高市新說法為中日關係火上加油

事實上，高市的最新說法，不但沒有緩和中日緊張關係，其中暗示的「台灣地位未定論」更是火上加油，惹怒了北京當局，讓公開批評日本的層級不斷升高，從中國駐大阪總領事薛劍到中國駐日大使吳江皓，再到外交部長王毅，通通站出來要日本收回錯誤言論，而1日出版的中國官媒人民日報「鐘聲」，也直指日本所謂「台灣地位未定」論，是對歷史的無知和現實的誤判，而高市在台灣問題上一錯再錯，不但暴露其根深蒂固的歷史修正主義傾向，折射出其對當今國際政治現實的誤判，更是為日本軍事介入台海在做準備。

高市說法符合史實 已給中國下台階

但王智盛認為，高市已經是給中國下台階，因為高市所言，完全都是史實，不但符合1951年的舊金山合約，也符合1972年的日中四個政治宣言裡提到的，中國雖然主張台灣是中華人民共和國的部分，但日本對這個部分只是表示理解並尊重，因此日本整個基本上態度確實是一致的。

他說：『 如果中國還窮追猛打，一直要去追到說，一定要承認台灣是中華人民共和國一部分，實際上沒有，基本上任何國家都不會承認，因為美國在「三公報」裡面所提到的，也是告訴你說對於台灣是不是中國人民共和國一部分，他們是acknowledge，是理解跟尊重，這跟日本的體制一樣的，這個論述都是因為舊金山合約當中，並沒有確定台灣地位的一個歸屬，中華民國跟中華人民共和國的關係，目前是處於這種僵固的狀態，所以維持現狀是大家最大的公約數。』

中日緊張關係短期內難降溫

至於目前中日關係還有機會緩和嗎？學者都不看好，畢竟高市目前有高民調護體，而中國也不能在主權問題上有絲毫讓步，因此中日緊張的關係想在短時間降溫，恐怕並不容易。