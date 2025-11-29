台灣有事論爆爭議！梁朝偉捲風波「否認定居日本」揭真相

梁朝偉否認定居日本。（圖／翻攝自劉嘉玲Instagram）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機；香港影帝梁朝偉遭質疑長年定居日本，也被無端捲進這場風波當中，今（29）日受訪時他坦言自己是偶爾會去旅行，享受獨處的快樂時光而已。

梁朝偉出席第36屆新加坡國際電影節。（圖／翻攝自劉嘉玲Instagram）

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，梁朝偉今日出席第36屆新加坡國際電影節，受訪時有記者提問：「（你）應該是長期日本定居？覺得怎麼樣？會不會日文？」他否認定居日本傳言，坦言：「其實我不是長期在日本的，只不過，我很喜歡獨處。」

梁朝偉向來不習慣出席社交場合，與為人長袖善舞的妻子劉嘉玲截然不同，他說自己有空就會造訪不同城市，感受不用與人交流的輕鬆氛圍：「所以有時間的時候，我就是會去一些城市住，而我不會講那裡的語言，我很喜歡迷失東京，那種語言不通的感覺。我也不需要和別人說話，人家也不會跟我說話。我覺得自己有種自由自在的感覺。」



