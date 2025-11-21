台灣有事論讓高市早苗深陷中國認知戰！ 學者籲日本用「這4招」反擊
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。對此，有學者認為，中國正在實施「指鹿為馬」認知作戰，但如果日本能巧妙反擊，將加速全世界與中國疏遠，並建議日本可採取4項措施。
本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。
針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國政府也向日本政府通報，將暫停進口日本水產品，表示對高市早苗「台灣有事」說反制。
日媒《President Online》昨（20）日刊登東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）的投書文章，納吉引用中國秦代「指鹿為馬」的典故，指出北京現在將高市早苗定調為軍國主義的復辟，可謂現代版指鹿為馬，藉此扭曲高市早苗的立場，並將問題上升到牽涉歷史的軍國主義，離間日本與其他國家的關係，藉此獲取中國中國國內民眾的支持，轉移中國百姓對於經濟不滿的注意力。
面對中國對高市展開指鹿為馬攻勢，納吉建議日本可採取4大策略反擊。首先是建立數位事實查核體制，與台灣、韓國合作，針對虛假資訊立即進行反駁，利用AI技術來識破有組織釋放假消息的資訊戰，並在數小時內迅速透過社群平台傳播事實。
其次，建立經濟相互支援體制，深化日本、澳洲、印度之間的供應鏈合作，若任何一國成為中國制裁目標，其他國家應提供替代市場支援，將中國的「制裁」轉化為擴大商機的機會。
第三，透過智庫共同發布資訊時，不僅政府應參與，民間力量也要一起投入。包括 CSIS、澳洲戰略政策研究所（ASPI）、日本國際問題研究所等各國智庫，都應攜手合作，製作多語版、易理解的內容，結合民間與學術資源，形成更強而有力的國際對外聲音。
第四，擴大亞洲區域的人員交流，將國際交流基金預算增加三倍，每年邀請1萬名東南亞年輕人走訪日本，讓他們回國後講述「我所看到的真實日本」，藉由親身經驗，作為最強大認知作戰應對之策。
納吉還以「掩耳盜鈴」批評中國，稱北京以為將高市早苗貼上軍國主義標籤，就能讓他們掩飾中國軍事擴張，打壓人權的事實。他也強調，高市政治生命應由日本國民決定，同時也警告日本絕對不能按照中國的意願，換上一個軟弱的首相，否則恐會引來更為猛烈的壓力。
