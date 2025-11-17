台灣有事論述中日緊張升溫 高市民調高漲2／反日只是工作？ 「鬼滅」電影中國票房大滿貫

日本首相高市早苗的台灣有事發言，引起中國政府、官媒集體發聲反日，甚至還有小粉紅跑到東京澀谷揮五星旗示威。不過日本動畫電影鬼滅之刃無限城篇，最近在中國上映，昨天(11/16)獲得單日電影大滿貫，被網友大酸，中國人嘴上說反日，身體卻很誠實。

中國駐大阪總領事薛劍（2025/06）：「惹人憐愛的熊貓們 正是中日友好的大功臣，牠們是比我這個總領事 ，還要優秀的外交官。」

自稱熊貓總領事的薛劍，在社群平台上 ，暗示要斬首日本首相高市早苗 ，引起軒然大波。而最近薛劍又被翻出 ，還曾經喊要砍美國國防部長赫格塞斯的人頭。同樣在X平台 ，薛劍寫下 台灣問題是中國內政，跟包含美國在內 ，任何他國都無關，準備戰爭 ，應對台灣問題是沒用的，闖進來的人頭只會被砍掉而已。

日本公明黨前眾議員前外交官伊佐進一：「因為薛劍是大阪總領事，是在大阪這個地區 ，代表中國政府的立場，所以他必須盡力不違背中國政府的方針，我覺得他這樣的想法相當強烈 ，不是嗎。」

強烈維護北京立場的 ，還有這名中國人，拿著大面五星旗 ，跑到東京澀谷，大十字路口中央揮舞 ，在日本宣示主權，不過留言卻引來罵聲，說他在文明的地方撒野，在野蠻的地方下跪，叫他敢不敢去北韓或俄羅斯揮國旗看看。

中國央視主播：「鬼滅之刃系列動畫作品2019年開播，本次宣布引進的無限城篇，是該系列作品首度登上中國內地大銀幕。」有句話說中國人反日是工作，旅日是生活，這次日本動畫電影鬼滅之刃 在中國上映，中國粉絲，當然不能放過，好多人cosplay成喜愛角色。

半夜12點的首映場，大排長龍，上海千人影廳，座無虛席。知名反共KOL李老師不是你老師 PO出，鬼滅之刃在中國獲得，單日電影大滿貫截圖。直說，在中國政府與官媒集體發聲反日的大背景下，這些粉絲身體很誠實。

