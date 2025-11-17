台灣有事論述中日緊張升溫 高市民調高漲3／聲援高市內閣！ 賴清德「籲中國三思」：勿成麻煩製造者

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，直指若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，引發中共強烈不滿，中日緊張關係急遽下降。對此，賴清德總統今天（17日）聲援高市早苗，呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，強調「請中國三思」。

日本首相高市早苗針對「台灣有事」發言，讓中日關係急遽下降。總統賴清德出席活動，也打破沉默對外回應。

廣告 廣告

總統賴清德：「呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，我們請中國三思。」

力挺高市內閣，嗆聲中國別當麻煩製造者，針對馬前總統、國民黨前主席洪秀柱接連發聲，批評高市早苗言論，他也有話要說。總統賴清德：「他呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。」

中國複合式攻擊，把觸角延伸到印太區域，台灣首當其衝，甚至揚言全球通緝沈伯洋，尤其立法院長韓國瑜沒聲援，反而嗆聲「有病要吃藥」，賴總統也聽不下去。總統賴清德：「中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係、散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」

面對中國威脅，台灣政治圈更應團結，而不是團成心結。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

台灣有事論述中日緊張升溫 高市民調高漲1／日中外交危延燒！中巡航釣魚台 美駐日大使挺台海穩定

台灣有事論述中日緊張升溫 高市民調高漲2／反日只是工作？ 「鬼滅」電影中國票房大滿貫

諷中國「加深美日關係」 美駐日大使再挺台：堅定維護台海和平穩定