台灣有事論述 日媒體民調分歧

日本首相高市早苗上任近1個月，多家日本民調顯示，高市內閣仍維持近7成的高支持率，而在《共同社》民調中，贊成她在國會提及「台灣有事」，可能行使集體自衛權的日本民眾高達48.8％。不過，《全日本新聞網》（ANN）的民調卻顯示，近半數受訪者認為，日本不應依集體自衛權行使武力。

《朝日新聞》最新電話民調顯示，高市內閣支持率為69％，上台初期為68％，維持歷代屈指可數的高支持率。不支持率由19％下降至17％。而《共同社》15、16兩天進行的全國電話民調，高市內閣的支持率為69.9％，較10月調查上升5.5個百分點；不支持率為16.5％。

針對高市指「台灣有事」可能構成集體自衛權行使的「存亡危機事態」，對於台灣有事時行使集體自衛權的態度，「偏贊成」與「贊成」者合計48.8％，反對為44.2％。對於高市提出加強防衛力、增加防衛費政策，60.4％受訪者贊成，34.7％反對。

值得注意的是，《全日本新聞網》的民調中，關於高市提及可能行使集體自衛權之說，33％認為「需要」，48％認為「不需要」。若大陸與美國因台灣問題發生武力衝突，日本是否會捲入？77％日本民眾認為「會」，14％回答「不會」。

對於媒體民調，國民民主黨眾議員鳩山紀一郎17日在X平台發文，批評媒體煽動分裂。他認為，高市實際答辯內容，絕非簡單地概括為「在台灣發生緊急情況時，我們將行使集體自衛權」，因此媒體就此向公眾徵求贊成或反對的意見，是極其不理智、有害且危險的。

他並提到二戰時期，媒體以煽動一般民眾的方式，造成不合理的「輿論氛圍」。鳩山強調，希望大眾在看到這些民調結果時，能夠保持冷靜，認真思考，也希望媒體能努力提供更負責任的報導。