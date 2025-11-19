台灣有事論重創日本觀光業 林氏璧喊話國人「買起來」

在大陸發佈對日本旅遊警示，並呼籲民眾不要前往日本旅遊之後，多家大陸大型旅行社，已經停賣赴日旅遊商品。

近期中日關係因首相高市早苗的「台灣有事論」緊張情緒升高，中國大陸官方更罕見呼籲自家民眾「暫時避免前往日本旅行」引發大規模的退票潮。對此《南華早報》指出，目前已有將近50萬張日本機票遭取消，不僅重創日本觀光業，也讓大陸航空公司面臨營運衝擊。旅遊專家林氏璧提醒，這波退潮對日本旅遊市場的實質影響，可說是相當顯著。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，儘管消息還有待官方進一步確認，但以今年中國大陸旅客每月平均約80萬人次赴日的統計推估，假設停飛情況持續，年底前還有一個半月，恐減少至少三分之一的客源。他並分享日本旅館業界朋友傳來的狀況「11月本來預訂的中方團客幾乎全撤」。可見這次事件對日本旅宿與觀光需求造成的衝擊非常具體。

面對市場空窗，林氏璧也喊話「日本旅遊有事，就是台灣有事」，認為台灣旅客可以趁著人潮大減、觀光品質上升之際「把機票買起來」。貼文一出吸引網友反應熱烈，不少人笑稱這是難得的旅遊空檔「希望他們一路退到農曆年」、「拜託撐到櫻花季」、「我機票買好了，品質一定好」。網紅視網膜也幽默留言，反向建議中國大陸若真想報復日本，「不如改成免費發旅遊機票，讓中國業者賺飽、日本求饒，才是真的讓日本有事、連台灣都跟著有事」。