「台灣有事論」再發威！濱崎步演唱會前1天取消 本人痛心發聲
近日因高市早苗的「台灣有事」言論，引爆中日外交危機，繼「限韓令」如今再度祭出「限日令」，而濱崎步明（29日）原訂於上海開唱，人也已經抵達上海，昨日就已經有消息演唱會告吹，如今確定宣布取消演出。
日本天后濱崎步因為香港大火，原本就宣布演唱會會刪除火焰特效。（圖／翻攝自濱崎步IG）
濱崎步原訂在29日上海開唱，日前也已經抵達上海開始準備相關事宜，昨日因為香港大火，為了表達哀悼並祈福，宣布刪除火焰特效，並請來觀看的粉絲避免穿紅色系服裝。
日本天后濱崎步上海演唱會確定取消。（圖／翻攝自微博）
不料，昨晚卻瘋傳濱崎步演唱會取消消息，不僅黃牛開始退票、平台鎖票，連已經架好的舞台也開始拆除，而今日下午臨時發出聲明，確定濱崎步演唱會取消消息。
日本天后濱崎步表達對於演唱會被取消的痛心。（圖／翻攝自濱崎步IG）
濱崎步也在IG限動長文之前，表達取消是不得已的決定，她本人也真的表達了痛心，「我仍然無法相信，也無法用言語表達，這個階段現在必須在沒有機會的情況下就被取消」，也對於所有工作人員、粉絲都表達歉意。
