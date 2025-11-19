「台灣有事論」延燒 陸禁日水產、牛肉重啟磋商喊停

日相高市早苗「台灣有事」說引發大陸強烈反彈，北京已向日本政府通報暫停進口日本水產品。圖為大陸北京有顧客在日本餐廳附近商店查看新鮮海產區。

（路透）

記者康子仁∕綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說，讓陸日關係陷入僵局。大陸官媒宣稱「中方已做好對日實質反制準備」，已向日本政府通報暫停進口日本水產品；原本進行中的「恢復日本牛肉對華出口」的政府間磋商，受到此事的影響也已經中止。

北京政府於二０二三年八月起，以福島核電廠「核處理水」排放入海為由，全面停止進口日本水產品。日本外務省今年十一月七日宣布，中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，但不包含福島縣、東京都等十個地區。

廣告 廣告

受高市「台灣有事」說影響，北京加強施壓，要求其撤回相關言論。央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前發文稱，「中方已做好對日實質反制準備」，揚言必要時將制裁日本官員，暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。

日本共同社十九日報導，北京政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品；且原本進行中的「恢復日本牛肉出口大陸」磋商也已經中止。

對此，大陸外交部發言人毛寧在例行記者會回應，日本先前承諾履行輸中水產品監管責任、保障產品品質安全，這是日本水產品輸入大陸的先決條件；但是日本目前未能提供所承諾的技術材料。

他表示，「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」。

毛寧強調，高市早苗「涉台錯誤言論」從根本上損害雙方關係政治基礎，激起大陸人民公憤和譴責。嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉陸問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護陸日關係政治基礎。

他說，「如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔」。