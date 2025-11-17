「台灣有事論」延燒 陸總理李強G20拒見高市早苗

受日本首相高市早苗「台灣有事論」影響，大陸外交部宣佈，即將到南非參加G20會議的大陸總理李強，不會會見高市早苗。

中日雙邊關係，因為日本首相高市早苗的「台灣有事論」，緊張持續升級，北京目前對日本已經關閉高層對話之門。大陸外交部發言人毛寧今（17）日就明確表示，大陸總理李強，「沒有計畫」在本周末於南非舉行的G20高峰會中，與日本首相高市早苗會談。（葉柏毅報導）

據報導，毛寧在記者會上措辭強硬地指出，日本首相高市早苗關於台灣的評論，「已經嚴重損害了中日關係的政治基礎」，毛寧要求日方應該「收回錯誤言論」。此外，大陸外交部也在另一份聲明中強調，對於高市早苗的「錯誤涉台言論」，中方「已經，也將持續」向日方提出交涉，突顯大陸方面在台灣議題上，毫不退讓的強硬立場。

廣告 廣告

事實上，在高市發表了「台灣有事論」之後，大陸方面已經發動了多波報復行動，大陸駐大阪總領事薛劍，曾發文聲稱要「斬首」高市，引發日本外務省強烈抗議。隨後，大陸外交部更罕見地發布赴日旅遊警示，要求民眾不要到日本旅遊。此外，大陸海警船上星期也駛入釣魚台海域；同時，解放軍也宣布在黃海進行實彈演習，將施壓層級從外交擴大到準軍事與軍事領域。

彭博社經濟學家韋爾奇分析，北京這一系列的舉動，除了是針對日本與高市早苗之外，也意在對國際社會「立規矩」，嚇阻其他國家不要發表類似言論。