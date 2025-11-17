「台灣有事論」延燒 陸總理李強G20拒見高市早苗
中日雙邊關係，因為日本首相高市早苗的「台灣有事論」，緊張持續升級，北京目前對日本已經關閉高層對話之門。大陸外交部發言人毛寧今（17）日就明確表示，大陸總理李強，「沒有計畫」在本周末於南非舉行的G20高峰會中，與日本首相高市早苗會談。（葉柏毅報導）
據報導，毛寧在記者會上措辭強硬地指出，日本首相高市早苗關於台灣的評論，「已經嚴重損害了中日關係的政治基礎」，毛寧要求日方應該「收回錯誤言論」。此外，大陸外交部也在另一份聲明中強調，對於高市早苗的「錯誤涉台言論」，中方「已經，也將持續」向日方提出交涉，突顯大陸方面在台灣議題上，毫不退讓的強硬立場。
事實上，在高市發表了「台灣有事論」之後，大陸方面已經發動了多波報復行動，大陸駐大阪總領事薛劍，曾發文聲稱要「斬首」高市，引發日本外務省強烈抗議。隨後，大陸外交部更罕見地發布赴日旅遊警示，要求民眾不要到日本旅遊。此外，大陸海警船上星期也駛入釣魚台海域；同時，解放軍也宣布在黃海進行實彈演習，將施壓層級從外交擴大到準軍事與軍事領域。
彭博社經濟學家韋爾奇分析，北京這一系列的舉動，除了是針對日本與高市早苗之外，也意在對國際社會「立規矩」，嚇阻其他國家不要發表類似言論。
其他人也在看
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 4 小時前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 19 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 6 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 5 小時前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！前駐紐西蘭代表：日本經濟恐付出慘痛代價
日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事...CTWANT ・ 8 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
沈伯洋遭陸通緝 賴清德要韓國瑜相挺 羅智強：門都沒有
民進黨立委沈伯洋遭到大陸通緝，賴清德總統希望立法院長韓國瑜表態挺沈伯洋。國民黨立委羅智強16日於指出，沈伯洋長期打壓陸配，不該要大家為其承擔後果，而同樣不願保護陸配的賴清德竟也要求韓國瑜保護沈伯洋。羅智強表示，「門都沒有」，他絕對反對到底。中時新聞網 ・ 1 天前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割
[Newtalk新聞] 中國與日本因台灣議題再度撕裂。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，北京 15 日罕見發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時不要前往日本，將矛頭直指日本首相高市早苗日前在國會提及「中國攻台將構成日本生存危機」的說法。此舉成為北京迄今對此事件最具實質性的報復手段。 中國外交部在聲明中指控，高市早苗近來的「赤裸挑釁性言論」，已「進一步破壞中日民間交流的氛圍，並對在日中國公民的安全造成額外風險」。聲明並強調，各駐外使領館將同步提醒民眾「近期避免赴日」。 中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部 《有線電視新聞網》 ( CNN ) 指出，這場連續一週的外交衝突源於高市早苗在日本國會答詢時表示，若中國攻擊台灣，將可能構成「日本生存受到威脅的情況」，因此日本可能會採取軍事回應。此言立刻踩到北京紅線——台灣主權問題一向被中國視為不可碰觸的領域。 中國國防部 15 日另行發聲警告，日本若敢軍事介入台海，「必將遭受毀滅性打擊」。 根據日本《NHK》引用官方數據，今年 1 至 9 月間，共有約 750 萬名中國旅客赴日，仍為各國之最。旅遊警示將直接衝擊雙邊交流，也緊跟著雙方日前互相新頭殼 ・ 1 天前
中國喊別去日本旅遊，矢板明夫揭背後算計「這件事」！ 不甩政府警告，陸客仍飛日觀光：對政治沒興趣
中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並說日本首相高市早苗發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍。 對此，資深媒體人矢板明夫表示，「北京現在打出的牌是赤裸裸的政治操作，其目的很清楚，削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持」。 中國發布「禁日令」後，日本朝日新聞在上海浦東機場採訪五組赴日旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。其中一對30多歲、帶著子女的夫婦說，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。被問及原因，他們只說：「對政治不感興趣」。今周刊 ・ 3 小時前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前