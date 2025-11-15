「台灣有事論」引中日緊張 學者：牽動美盟邦遏止中軍事擴張

日本首相高市早苗日前在有關「台灣有事」發言，引發大陸、日本雙方外交局勢升溫；學者觀察，隨著中國的軍事實力、海軍迅速擴張，無論目的為何，都會讓周邊國家感到壓力，勢必會往結盟的方向走，日相的表態彰顯日本將會對區域情勢有更主動的反應，也將勢必牽動美國、澳洲、菲律賓等美國盟邦，目的是遏阻中國的軍事擴張。

淡江大學戰略所助理教授馬準威認為，若台海發生危機，日本自衛隊是否介入一直都是日本國內的一個課題，因為日本沖繩的駐日美軍距離台灣最近的美軍駐地，若共軍要繞經宮古海峽進入西太平洋封鎖台灣，「沖繩百分之百會被攻擊」，過去安倍時代的「台灣有事、日本有事」是日本被迫有事，如今高市的說法是會「更主動的因應」。

他分析，美國近年已經給台灣「非北約主要盟國」，也透過「豪豬法案」給予台灣的對美軍售比照北約的方便度，所以從這些角度來看，台灣其實是從美國盟邦走向準軍事同盟或軍事同盟的角色，再加上美日安保的連動性，未來若美中競爭格局不變，未來結盟效應會是發展的趨向。

不過馬準威認為，高市的態度比較極右派，雖然日本整體民意近年是往右派走，但不見得會認同極右的政策，這點日本還是趨於保守，且高市內閣屬聯合政府，是由極右派與右派政黨組成，國會席次僅比在野黨多一點席次，因此對於極右的政策，在野黨也還是有制衡的力量。

他指出，因此高市的表態較反映出自民黨領導層的想法，但要落實成政策不見得會這麼順遂，因為這實際上是一個政策的轉向，衝擊會很大，且面對世界貿易局勢不穩，日本的貿易某方面還需要與中國維持一定的關係，後續是否能落實還有待觀察。

成功大學政治系教授王宏仁指出，過去前首相安倍晉三在2012年提出《和平安全法制》（簡稱安保法）修法、2015年通過，脈絡本來就是希望能夠繞過和平憲法，讓自衛權有主動保衛的功能，其不部分在安倍時代已先立一個很好的基礎，高市上任可以做主後，就擁有對於法案內的「危及存立事態」解釋權。

他表示，高市的表態更加彰顯日本在第一島鏈的重要性，顯示未來會更主動的介入台海問題，因為過去我們都在考慮美國會不會介入，從沒想到周邊其他國家，可是現在如果美日其中一個國家介入時，就等於會牽種美日兩國，進而影響菲律賓、澳洲等國家都會變成一個網絡。

王宏仁認為，在這樣的情況下，最終效果還是希望能夠嚇阻中國不要再繼續擴張軍事影響力，尤其美國總統川普的這次亞州行最重要的成果是訪問日本，川普當時更稱美日進入到黃金時期，「日本不管發生什麼事情，美國一定幫忙」，這也凸顯日本在第一島鏈所扮演的關鍵性角色。

