「台灣有事論」引爆中日危機！女星要高市早苗說明挨轟：多讀點書

日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機，中國大陸發佈航行警告、旅遊示警、撤檔日本電影，全面抵制日方。日本搞笑團體「Fall in Love」成員Barbie在節目中評論此事，遭到網友開轟回去多讀點書。

Barbie在資訊情報節目《Hirubi》擔任評論員，針對日本首相高市早苗發表的「台灣有事論」評論：「一個發言就造成這樣的影響⋯⋯」她說在民間或市民角度來看，有預定計畫的人大概會受不了。

Barbie希望再次詢問日本首相高市早苗，真正的想法和意圖是什麼，並表明自己的想法：「希望在向中國方面撤回之前，她能先向國民說明。」言論一出立刻被網友炎上，許多人投訴節目表示，高市早苗已經向日本國民以淺顯易懂的方式說明：「如果連那樣都無法理解，最好不要在電視上發表言論。」



