「台灣有事論」引爆中日緊張 綠委批中破壞穩定、藍委指日安保趨模糊

日本首相高市早苗近日提出「台灣有事」恐構成日本「存亡危機事態」後，引發中國強烈反制，不但發布旅遊警示，更將於黃海進行3天實彈射擊，中日緊張情勢升溫。對此，綠委郭昱晴批評中國升級施壓、破壞區域和平；藍委李彥秀則憂心日本安保政策出現模糊訊號，台灣更須審慎因應。

日本首相高市早苗日前在國會答詢時指出，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，依《安全保障法制》或將啟動集體自衛權。此番言論被視為日本首度由首相層級明確對台海情勢表態，迅速引發中國強烈不滿，不僅發布旅遊警示，並宣布自明日(17日)起於黃海進行3天實彈射擊，區域情勢再度升溫。

這場外交風暴源於高市與中國國家主席習近平於10月底韓國APEC場邊會晤後，原本被外界寄望成為緩和契機；然而，日本國會答詢中的發言，搭配中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體以「斬掉骯髒頭顱」等激烈說法回應，在日本社會引起譁然，也導致中日關係急遽惡化。

對此，民進黨立委郭昱晴今日受訪時表示，台海和平穩定是全球共識，日本在國際場域長期展現對台友好，但中國卻持續透過「文攻武嚇」破壞區域平衡，如今施壓已延伸至日本，動作更具挑釁性。她指出，民主國家不會因恐嚇被迫退縮，國際民主夥伴依然選擇與台灣同行，這才是真正攸關區域和平的力量。她說：『(原音)但是我想先破壞和平穩定的其實就是中國，我想已經不是只對台灣指手畫腳，甚至就是要破壞整個台海穩定跟和平，現在甚至文攻武嚇到日本去了，我想這個全台灣及民主夥伴，其實都不是吃素的 ，我覺得中國應該要克制自己的行為。』

國民黨立委李彥秀則指出，日本首相高市上任後，中日關係呈現緊繃狀態，原本預期APEC會面可望降溫，但「台灣有事論」與討論修改非核三原則，再加上大阪總領事館的言論，使緊張持續加劇。

她表示，日本政府內部目前已出現不同聲音，高市在回應「引進核武」等敏感議題時態度趨向模糊，各界解讀日方安保政策可能預留迴轉空間。她說：『(原音)不過對於地緣政治目前緊張的關係，高市政府內部現在也開始出現不同的聲音，高市在回應引進核武的問題上面，態度也出現模糊，外界現在解讀政策可能鬆動，預留更多迴轉的空間。』

李彥秀強調，面對中日關係緊張，兩岸局勢更需要審慎處理，在這種不確定氛圍中，台灣應持續維持「親美、友日、和中」的穩健路線，避免被大國之間的矛盾牽動。(編輯：沈鎮江)