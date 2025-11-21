「台灣有事論」引發陸日緊張 陳其邁：高市挺台灣 高市挺高市！

高雄市長陳其邁。（洪靖宜攝）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發陸日關係緊張，祭出多項反制。對此，高雄市長陳其邁21日受訪時表示：「高市挺台灣，高市挺高市」，他認為，高市早苗相對東亞安全局勢是非常熟悉，如何加強彼此交流合作，建立互信基礎，深化不同階層交流，是非常重要。

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」，引發中國大陸強烈反彈，甚至以暫停進口日本水產品作為抵制，甚至發布避免赴日旅遊等多項反制。

陳其邁於21日被媒體問及，會不會呼籲高雄民多前往日本旅遊？陳其邁說：「高市挺台灣，高市挺高市，是理所當然」，他提到，與日本交流協會在高雄都有如台日水果節等固定活動，他說，「德不孤必有鄰」，如慈濟等民間單位都積極參與國際活動，台日間加強人民、政府或是各層級交流對台灣來說是正面意義。

他認為，高市早苗相對東亞安全局勢是非常熟悉，如何加強彼此交流合作，建立互信基礎，深化不同階層交流，是非常重要。

