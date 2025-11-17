「台灣有事論」惹怒中國！鍾年晃狂酸：對日反制，高市早苗反而民調狂飆

政治中心／唐家興報導

資深媒體人鍾年晃在《新台派上線》節目中分析，中國對日反制越強硬，高市早苗民調反而越高。（圖／翻攝自新台派上線）

「台灣有事即日本有事」再度掀起波瀾。日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵。此番發言立刻引來中國強烈反彈，但資深媒體人鍾年晃在《新台派上線》節目中分析，北京此回的怒火，「看似激動，其實是假裝生氣」。

日本賞楓季熱潮下的反差畫面

鍾年晃笑稱，今年刻意多飛幾趟日本，因中國觀光客不去日本、遊客減少，「我卯起來去，很難得這麼認同中國」。他指出，如今正值賞楓旺季，日本街頭仍相當熱鬧，看不出受到中國抵制影響。

中國憤怒兩種版本：真怒與「表演式憤怒」

鍾年晃分析，北京對日不滿向來有兩種調性：「一種是真火大，一種是表演給人民看的。」他舉 2012 年反日潮為例，當年北京市面出現燒日本車、砸日本商場、攻擊日企等暴動，日本政府甚至緊急撤僑。但這次完全不同，「完全沒有看到類似情況」。

他以動畫電影《鬼滅之刃》在中國上映為例，僅一個週末便狂掃16億人民幣票房，「你說中國真的討厭日本？用人民幣制裁日本啊？結果大家拼命看。」

日本談台灣議題：關鍵在「台海是經濟命脈」

鍾年晃解讀，高市早苗的談話其實直白易懂：「如果中國動武影響台海，日本的經濟命脈受威脅，自衛隊就可以出兵。」這並非誇張論述，而是依日本法律與戰略環境的務實判斷。

但他也指出，正因高市表態如此明確，北京必須「擺出很生氣的樣子」，否則習近平在黨內恐遭質疑領導無力。

中國宣布黃海實彈射擊？專家：根本打不到日本

接著談到中國的「反制措施」，鍾年晃語帶嘲諷地表示，中方宣布17至19日在黃海展開實彈射擊，但地理位置「根本威脅不到日本」。他更調侃：「你要威脅日本，應該去東海，幹嘛找韓國？韓國超倒楣！」

日本的回應更強硬，在中國宣布實彈射擊後，日本直接宣布「我已經先實彈射擊了」。中國網友也忍不住吐槽：「黃海最近是有魚類洄游嗎？要炸魚？」

中國勸遊客避免赴日？上海日本賞楓團：聽聽就好

另一項反制，是中國文旅部提醒人民「避免」前往日本旅遊。鍾年晃指出，這個用詞其實相當溫和，不是禁止，只是「拜託你們盡量不要去」。

但有媒體訪問正在日本賞楓的上海觀光團，對方直呼：「就聽聽就好。」顯示反制措施對中國旅客實質影響有限。

日本前空軍司令歡迎：少一點中國遊客更好

中國「反制旅遊」不但沒讓日本感到壓力，甚至有人拍手叫好。日本前航空幕僚長田母神俊雄公開表示，北京呼籲公民避免赴日，「非常值得歡迎」。他更指出，日本應該建立「不依賴中國觀光客的國家」。

網路討論也一面倒支持，包括：「完全正確，應減少中國人數量。」、「吸引價值觀相近的西方人就好。」、「在日中國人應該趁此回祖國。」、「日企是時候撤出中國，不然永遠被要挾。」鍾年晃感嘆：「完全沒有嚇到日本，反而讓日本鬆一口氣。」

主持人李正皓（左）與資深媒體人鍾年晃（右）點出，高市早苗因強硬對中立場，反而政治聲望急速上升。（圖／翻攝自新台派上線）

高市早苗民調狂飆

值得注意的是，高市早苗因強硬對中立場，反而政治聲望急速上升。最新民調顯示：「支持度 69.9%，逼近七成，比10月初再漲 5.5%。」共同社與朝日新聞同步調查，支持度同樣落在69%，甚至高於她剛上任時的68%。反對度也從19%降至17%，呈現高度一致的趨勢。

鍾年晃總結，日本社會如今對高市政府具有高度信任，而對中國的威脅語言「完全不怕、也完全不買單」。

