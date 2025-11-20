「台灣有事論」惹火北京 官媒要求高市早苗道歉下台

大陸央視多媒體帳號「玉淵譚天」發文，翻出大陸底牌，就是要日本首相高市早苗道歉下台。

「台灣有事論」讓大陸與日本關係降到冰點，外界原本以為，大陸只是要求日本首相高市早苗收回發言，不過大陸央視旗下多媒體帳號「日月譚天」發表最新文章，終於翻開了大陸的底牌，大陸要求高市早苗向中國政府道歉，並且辭職下台。（葉柏毅報導）

「日月譚天」發文指出，從最近中方多個部門連續發聲，到相應措施密集推出，可以看出中方的態度旗幟鮮明、立場堅定不移：台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。

文章指出，高市言論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」，並試圖與行使集體自衛權掛鉤，不但首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，也是首次對新中國發出武力威脅。

「日月譚天」聲稱，高市早苗「氣焰極為囂張」，中方絕不會容忍，因此公開呼籲：高市早苗應當撤回干涉中國內政，所發表的錯誤言論，向中國政府道歉，並辭去首相職務。「日月譚天」最後表示，奉勸高市早苗懸崖勒馬、回頭是岸，若是執迷不悟、一意孤行，鐵了心與14億中國人民為敵，必將頭破血流，付出慘痛代價。