「台灣有事論」掀波瀾 中日在北京展開司局長級外交磋商

銜命到北京解釋「台灣有事論」的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，今（18）日到大陸外交部，與亞洲司司長劉勁松進行協調磋商。

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，掀起軒然大波，日本外務省特別指派「亞洲大洋洲局」局長「金井正彰」，到北京進行說明與外交磋商。金井正彰今（18）日從下榻的飯店出發，到大陸外交部，與亞洲司司長「劉勁松」舉行司局長級磋商。據瞭解，日本希望透過解釋，讓大陸方面明白日本對於台海關係的一貫態度，沒有改變。不過大陸方面則是強烈要求高市早苗必須撤回她所說的「台灣有事論」。這次司局長級磋商，能否打破中日關係僵局，還是未知數。

據日本媒體報導，金井可能在磋商中提到，高市的說法，並沒有改變日本在1972年「日中聯合聲明」裡所表明的，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府的這一立場。然而，外界也預料，日方不會同意撤回高市早苗先前的「台灣有事論」。

此外，有關大陸駐大阪總領事薛劍，在高市說出「台灣有事論」之後，在「X」平台所發佈的「砍掉骯髒的腦袋」貼文，對日本，特別是高市早苗，深具侮辱性。要如何處理薛劍所發出的這則貼文，也將會是中日雙方會討論的主題。