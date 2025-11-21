「台灣有事論」掀波瀾 美國務院發文挺日本

美國國務院副發言人皮戈特發文表示，美國堅決支持日本，以及維持美日同盟的決心，不會改變。

中日關係最近因為日本首相高市早苗的「台灣有事論」急轉直下，美國國務院副發言人皮戈特在社交平台「X」上發文稱，美國對美日同盟和防衛日本的承諾，堅定不移，防衛範圍也涵蓋釣魚台列嶼。皮戈特也強調，美日同盟仍然是印太區域和平與安全的基石，美方堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。

另外，美國駐日大使格拉斯20日與日本外相茂木敏充，就中國大陸暫停進口日本水產品一事，舉行會談，格拉斯說，這是典型的中國經濟施壓，格拉斯表示，支持日本首相高市早苗和日本漁民。格拉斯也在會談中表明，美國會堅定防衛日本，美日同盟也不會動搖。

大陸商務部發言人何咏前，20日敦促日方撤回「台灣有事」相關言論，為兩國經貿合作創造良好環境。何咏前說，日方不能指望一邊傷害感情、一邊索取利益，這不是與中方打交道的正確方式。何咏前也表示，如果日本一意孤行，繼續在錯誤的道路上越走越遠，中國將堅決採取必要措施。