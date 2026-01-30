「台灣有事論」日本踩穩立場…葉建揚指中共騎虎難下：觀光影響不大，反倒減少治安問題

日本首相高市早苗因先前主張「台灣有事論」，遭到中方強力抨擊、甚至駐日外交官威脅「斬首」，雙方關係迅速惡化，而日本政府也強調自身立場，堅定支持首相言論，高市早苗的國內民調更不降反升。對此，台日產經友好促進會會長葉建揚今（30日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，日本本就有權利評估國安風險，中國的反應太過無厘頭，在外交方面可說是完全不及格，如今局面搞得自身也騎虎難下，禁止陸客赴日也沒造成甚麼影響，帶來的治安問題反倒減少。

談到台灣有事論，葉建揚表示，很多日本朋友來台灣，也是會聊到這個話題，自己常用一種說法，他們聽後都心一笑且非常認同。他說，日本自行判斷什麼樣的情況會對日本造成危險，就像家裡要去裝鐵窗或是裝保全系統的道理一樣。



葉建揚直言，人們當然有權利來判斷說何種情況對自身產生危險，並要做到哪種程度的防護，那日本作為一個獨立主權的國家，也當然有權判斷何種情勢會威脅到國家安全，台灣有事論就是日本會對國安問題採取的主張。



葉建揚說，所以中國對台灣有事論的反應太無厘頭，再來是中國現在也有一點騎虎難下，以外交的角度來看，中國的舉動完全不及格，還搞到自己灰頭土臉。他說，日本在這件事情上的態度，就是把話講完，立場也站穩了，他們不願意再去修改說詞，同時也沒有過度刺激中國。



提到中國禁止赴日旅遊，葉建揚也表示，影響真的不大，畢竟日本自身已經很國際化了，雖然中國觀光客佔了一大部分，但同時也帶來很多治安問題，像是非法的滯留或是短期居留或長期居留在日的中國人，他們欠了很多健保費。

