「台灣有事論」沒有問題！ 自民黨大老挺高市早苗：被中國說幾句還好

日本自民黨副總裁麻生太郎表示，日本首相高市早苗的「台灣有事論」，說法「沒有問題」。

日本共同社報導，自民黨副總裁麻生太郎，昨（3）日在東京都內舉行的會議中表示，日本首相高市早苗關於「台灣有事論」的國會答詢，沒有問題，中國方面雖然說了不少話，但被說幾句的程度也還好。

麻生說，「台灣有事論」一出，雖然遭到了中方各種指責，但這樣說其實「恰到好處」。麻生說，只是具體闡述了一如既往的事，「這有什麼不好」？麻生還說，高市能以這樣的態度來應對「台灣有事論」，「令人非常欣慰」。

麻生太郎在2024年1月時也曾表示，如果「台灣有事」，日本政府有可能判斷，這是可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。