「台灣有事論」竟是這樣來的？ 日議員秀證據：高市早苗脫稿「臨場發揮」

日本參議員辻元清美，11日晚間在「X」平台上秀出資料顯示，日本首相高市早苗的「台灣有事論」，並不在幕僚提供的答詢參考稿上。因此，她認為「台灣有事論」純粹是高市早苗在答詢時的「臨場發揮」。

日本最大在野黨「立憲民主黨」一位參議員，11日晚間在社交網站上披露高市內閣幕僚針對「台灣有事論」所擬定的答詢資料，並沒有所謂的「一旦大陸侵犯台灣，就構成日本的『存亡危機事態』」，因此他認為，整個「台灣有事論」就是高市早苗在國會的臨場發揮。（葉柏毅報導）

立憲民主黨參議員辻元清美，11日晚間在「X」平台上表示，根據她向內閣官房所取得的「台灣有事論」答詢資料顯示，幕僚當初提供給高市的答詢參考資料，是「日本政府期待有關台灣的問題，能夠透過對話，和平解決」，以及「關於何種情況屬於日本的『存亡危機事態』，將由政府結合事態的個別具體情況，對所有資訊進行綜合判斷」。至於高市在11月7日答詢時所說，一旦大陸進犯台灣，「無論怎麼想，都是可能構成日本『存亡危機事態』的情形」，這句話並沒有在幕僚提供的答詢參考稿中。

辻元清美因此斷定，高市早苗當天在答詢時所說的「中國大陸一旦侵犯台與，可能構成日本行使『集體自衛權』的『存亡危機事態』」，不是幕僚的提議，而是高市自己的想法，在答詢時的臨場發揮，那是高市自己的立場，而不能代表日本政府的立場。

事實上，根據日本朝日新聞在11月19日的報導指出，高市早苗在答詢完畢之後，曾經向親信表示，關於台灣有事論，「好像有點說過頭了」。