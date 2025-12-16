「台灣有事論」鬧上聯合國 大陸與日本代表激烈交鋒

大陸駐聯合國大使傅聰，在安理會批評日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引來日本駐聯合國大使山崎和之反擊。

大陸駐聯合國大使傅聰，美東時間15日在聯合國安理會上，再次敦促日方撤回「台灣有事論」的「錯誤言論」，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上越走越遠。不過日本駐聯合國大使山崎和之則是回擊中方的指責「沒有根據，令人遺憾」，中日雙方又在聯合國激烈交鋒。（葉柏毅報導）

據大陸常駐聯合國代表團官網消息，傅聰發言時表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，但日本首相高市早苗竟然逆流而動，聲稱日本的「存亡危機事態」，與「中國台灣地區」有關，暗示並威脅日本會武力介入台灣問題，這是粗暴干涉中國內政，違反聯合國憲章，也為亞洲乃至世界和平，帶來嚴重隱患。

不過山崎和之則是反駁傅聰說，這次安理會開會的主題，是在改革安理會與聯合國，中方的發言，不符合會議主題，是「不恰當且無關的」。山崎並強調，日本從二戰結束以來，一貫堅持走「和平國家」的道路。

山崎並強調，中方對日本作出毫無根據的指控，日方「深感遺憾」。山崎並批評傅聰的發言「是意在挑起成員國之間的對立，並破壞針對聯合國未來進行建設性討論的規畫」。