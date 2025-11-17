即時中心／林耿郁報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。

中國更有事？NHK報導，針對高市首相「台灣有事」言論，日政府消息人士透露，金井局長在今天的會談中重申，日本並未改變一貫的對華立場。

同時表明，即使雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本分歧」，仍應避免讓爭議波及雙方的人員往來與民間交流。

同時，金井預料會針對中國駐大阪總領事薛劍，揚言砍掉高市早苗「骯髒頭顱」的貼文提出嚴正抗議，要求中方即刻採取「適切」的應對措施。

顛倒是非？中稱「公民在日本遭攻擊」但未舉例 G20無高層會面計畫

然而，北京方面迄今未顯示軟化姿態；中國外交部發言人毛寧昨（17）天再度要求日本，撤回有關「台灣有事」的發言。

同時，她在未舉出具體案例的情況下，宣稱日本社會「對中國公民的犯罪事件頻發」，主張中國民眾暫時避免前往日本是「合理的」安全提醒。

毛寧也放話，預定於本周末、11月22日在南非登場的G20（20國集團）峰會期間，國務院總理李強「沒有安排」與日本領導人會晤。

受雙邊關係惡化影響，中國境內已有多家旅行社宣布，暫停受理赴日團體旅行、以及個人旅遊產品規劃，顯示外交摩擦正逐步外溢至觀光等民間層面。

日本政府內部憂心，本次會談若無法「止跌」，中日關係將面臨更大的不確定性風險。

專家分析，在中國持續採取強硬論調、日本輿論對中國的反感亦升溫的情況下，18日的會談能否成為情勢降溫的轉折點？或者反而將強化日本社會凝聚「台灣有事」出手相挺的共識與態度？各界都在高度關注。

原文出處：快新聞／台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉

